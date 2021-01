Agüero pidió a la policía que realice «controles estrictos» en la circulación nocturna y fiestas clandestinas

El fiscal General de la Segunda Circunscripción, Armando Agüero, se reunió ayer con las autoridades de la Unidad Regional II y los jefes de las distintas dependencias de General Pico y localidades comprendidas dentro del área, para dialogar sobre las formas de trabajo para aplicar las nuevas medidas dispuestas por el gobierno provincial. Agüero pretende que haya “controles estrictos, que sean con absoluta normalidad, con respeto y que esta restricción de circulación permita bajar la cantidad de contagios que lamentablemente tiene repercusiones en el ámbito de salud”.

“Nos reunimos para articular la manera de trabajar a partir de las medidas dispuestas por el Gobierno provincial. En principio con el control vehicular en la nocturnidad y en rutas, la prohibición de circular entre localidades, sumado a la prohibición de hacerlo dentro de la localidad en los horarios ya estipulados por decreto”, detalló el fiscal general Armando Agüero.

El funcionario judicial recordó que la Segunda Circunscripción comprende más de cincuenta localidades donde se debe coordinar el trabajo, como el caso de los secuestros de vehículos en los casos que corresponda, donde se alojarán, el labrado de actuaciones y notificaciones. Teniendo en cuenta que actualmente está la feria judicial, se deben establecer como se remitirán las actuaciones a la Fiscalía para darle trámite.

“Además sacarnos algunas dudas sobre situaciones particulares que pueden llegar a ocurrir. Es volver un poco a lo que se realizó meses pasados, cuando estábamos en una fase similar”, continuó.

FIESTAS CLANDESTINAS

“Entendemos que si logramos restringir la circulación nocturna sin afectar ninguna actividad laboral vamos a poder controlar las fiestas ilegales o clandestinas, ya que al poner de nuevo a la policía en la calle seguramente podremos identificar mejor estos encuentros que se han venido realizando en muchas partes”, dijo el fiscal general Armando Agüero.

“Ya llevamos casi un año de trabajo, quien no cumple es porque no quiere, no porque no lo sepa o entienda. Nadie puede decir que desconoce las normativas que están en vigencia. Una reunión de 200 personas, compartiendo bebidas, sin distanciamiento y sin cuidados, claramente es un riesgo de contagios, y son estas situaciones las que han incrementado los contagios», destacó.

«Guste o no guste las restricciones de circulación han sido, al menos por ahora, la herramienta más eficiente para controlar el virus, y en la medida que sea dispuesto por un tiempo determinado y la razonabilidad de que no afecte la prestación de las actividades laborales, no me parece algo tan complejo de cumplir”, concluyó.

Comentarios

Comentarios