Las redes sociales en guerra contra Trump: lo bloquean en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube

A raíz de los disturbios ocurridos el miércoles en el Capitolio por parte de los seguidores de Donald Trump, tanto Facebook como Twitter tomaron medidas respecto de algunos mensajes que publicó el presidente saliente, tras considerar que «contribuían al riesgo de violencia continua». Entre ellas, eliminar publicaciones y bloquearlo temporariamente para que no pueda postear.

Pero este jueves y a través de su página personal, Mark Zuckerberg, a la cabeza de la red social más utilizada a nivel mundial, aclaró que extendieron el bloqueo en sus cuentas de Facebook e Instagram “indefinidamente y durante al menos dos semanas hasta que se complete la transición pacífica del poder”.

“Creemos que los riesgos de permitir que el presidente Trump continúe usando nuestro servicio durante este período son simplemente demasiado grandes, por lo que estamos extendiendo el bloqueo que hemos colocado en sus cuentas de Facebook e Instagram indefinidamente y durante al menos las próximas dos semanas”, sentenciaron desde Facebook Newsroom.

We believe the risks of allowing President Trump to continue to use our service during this period are simply too great, so we are extending the block we have placed on his Facebook and Instagram accounts indefinitely and for at least the next two weeks. pic.twitter.com/JkyGOTYB1Z

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) January 7, 2021