Productor recuperó su campo en Rucanelo: “Fui a cobrar más de u$s 1millón y terminé preso en Castex”

«Me debían más de un millón de dólares y terminé durmiendo en un calabozo en Eduardo Castex. Me llamaron para que vaya a mi campo para pagarme. Cuando llegué me dejaron entrar y cuando estaba en el medio de la estancia llegó la policía y me detuvo. Ahora después de una ardua contienda judicial, en septiembre de 2020, recuperé mi campo y estoy avanzando con las acciones legales por el daño que me provocaron y con una denuncia penal por estafa en la Justicia de Buenos Aires», relató el productor Sergio Occhiuzzo en Radio DON 101.5 Mhz.

El episodio relatado por Occhuizzo ocurrió en los primeros días de marzo de 2019, y tuvo una importante repercusión mediática porque el procedimiento se originó por denuncias cruzadas por la posesión del campo La Primavera, ubicado sobre un camino vecinal al noroeste de la ruta provincial 102. Y todo comenzó en 2017 cuando la firma Campos de la Virgen de Luján SA, presidida por Sergio Occhiuzzo, vendió el predio a la firma Fran Gilu SRL por un monto superior a los 1,3 millones de dólares.

«Firmamos un contrato, hicimos todo de forma legal. Al momento de la firma (el comprador) pagó la primera de varias cuotas y tomó la posesión de la estancia. La segunda cuota me la pagaron parcialmente y a partir de ahí no pagaron nunca más. Hoy me adeudan más de un millón de dólares. Acudí a abogados y recurrió al camino legal para reclamar el pago del campo que siempre se mantuvo a mi nombre, pero durante 3 años estuvo en su poder», relató el entrevistado.

Occhiuzzo a la distancia, hace un «mea culpa». Reveló que el comisionista Pablo San Cristóbal «me sacó un montón de plata y sabía que no me iban a pagar». Cuando «firmé el boleto de compra venta se llevó 50 mil dólares en efectivo y no lo vimos nunca más; y ese fue mi error porque tendrían que haber hecho una escritura con hipoteca para poder ejecutarlo y en cambio el boleto de compra venta capaz que tarda tres años en poder ejecutarlo», admitió.

«NO LO PODÍA ENTENDER»

Occhiuzzo recordó que entregó el campo «en perfectas condiciones» e «incluso estaba sembrado». Y concretó la transacción porque adquiría otro predio rural en la zona de La Maruja. «Fui al campo porque me prometieron que me iban a pagar. Tenía todo en las manos para demostrar que soy el propietario del campo y que esa gente son unos sinvergüenzas que no querían pagar y no me querían devolver el predio, pero terminé con la amarga experiencia de dormir una noche en un calabozo», recordó -entre molestias y llantos- el empresario bonaerense.

«Hoy tenemos nuevamente el campo y a pesar de la seca seguimos con muchas ganas de trabajar porque el campo es una gran pasión», agregó.

-¿O sea que le debían más de un millón de dólares y terminó preso?

-A mí me adeudaban 1,3 millones de dólares. Y cuando vendo ese campo, vendí pensando que iba a cobrar y automáticamente compro otro campo. Así que me metí en un brete tremendo, del cual tuve la suerte de salir con la venta de algunas propiedades, porque se me complicaron mucho las cosas.

-¿Tiene otros campos en La Pampa?

-Sí. Nosotros tenemos seis mil hectáreas en La Pampa. Tenemos ese campo en Conhello y el resto en La Maruja. Somos gente de trabajo. Tenemos 14 empleados. Pagamos impuestos, compramos en los pueblos.

-¿O sea que no tuvo una buena experiencia en La Pampa?

-Sí, la experiencia es muy buena. Nuestra intención es comprar más campo en La Pampa. En esta provincia hay mucha gente buena. A nosotros nos dañaron y terminamos esposados por Buenos Aires, en La Pampa nos ayudaron. Me detuvieron por denuncias cruzadas, pero en La Pampa nos ayudaron mucho. También saben que estamos trabajando, que pagamos las cuentas, que damos trabajo.

