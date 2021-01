Los cambios en el gabinete de Economía buscan priorizar agenda antiinflacionaria 2021

A poco más de un año de haber arrancado su gestión, el ministro de Economía, Martín Guzmán, decidió mover dos fichas importantes de su gabinete. En un movimiento que se mantuvo en estricta reserva hasta minutos antes de su comunicación por canales “formales”, el funcionario reemplazó ayer al secretario de Política Económica -que en la jerga del Palacio de Hacienda hace las veces de “viceministro”- y también al secretario de Finanzas. Esas sillas estaban ocupadas desde el inicio de la gestión por el ex Plan Fénix Haroldo Montagu y el platense Diego Bastourre. En su lugar fueron designados dos economistas que ya integraban ambas secretarías: Fernando Morra, hasta ayer número dos de Montagu, y Mariano Sardi, subsecretario de Servicios Financieros.

Fuentes con conocimientos de los movimientos explicaron a Ámbito que los cambios se venían trabajando hace tiempo, aunque el ministro le comunicó la novedad ayer mismo a los funcionarios salientes. Cada una de las modificaciones tiene una lógica específica. Una persona resumió que mientras que en el ingreso de Sardi a Finanzas no cambiará los lineamientos que se tenían hasta el momento -fortalecer el mercado de capitales local-, la designación de Morra se debe, principalmente, a su especial conocimiento sobre las dinámicas inflacionarias.

De hecho, desde el Palacio de Hacienda resaltaron en un curriculum posterior enviado a la prensa que “es especialista en inflación” y que fue asistente de investigación de Guzmán en la Universidad Nacional de La Plata, en donde también comparten hace 14 años su pertenencia a la cátedra Moneda, Créditos y Bancos, de la que el ministro ganó la titularidad en diciembre de 2019.

La primera definición política que focalizó a la inflación como una de las prioridades de 2021 fue realizada por Guzmán en un webinar organizado por el Peterson Institute for International Economics, una organización “apartidaria” con sede en Washington, el pasado 10 de diciembre.

En ese contexto, el hombre de Alberto Fernández aseguró: “La inflación es la variable macroeconómica en la que más pondremos el foco” y luego remarcó que la expectativa oficial es “reducirla año tras año”. Morra forma parte de los movimientos de tablero para afinar la estrategia de contención de los precios, que según el ministro requieren de una combinación de políticas macroeconómicas (calibrar la cuestión monetaria, fiscal y cambiaria) al mismo tiempo que implementar una serie de medidas que estimulen la competencia. En los pasillos de Economía remarcan que Morra es un economista de un perfil más “ortodoxo”.

Diego Bastourre, hasta ahora secretario de Finanzas, fue una pieza clave en el esquema financiero de 2020, que incluyó no solo las reestructuraciones con acreedores privados a nivel internacional sino también el capítulo de canje local, todo eso al mismo tiempo que se buscaba consolidar el mercado de colocaciones públicas en pesos para encontrar financiamiento por fuera de la asistencia monetaria. Minutos después de que se confirmara su salida, Bastourre confirmó que será designado como director del Banco Central, entidad de la que formó parte durante 15 años y a la que ahora vuelve. El funcionario confió, en una mezcla de “sensaciones” por momentos más difíciles de describir, que está contento con volver al Central, lugar en el que se formó como funcionario público de carrera. “El equipo que queda tiene completa capacidad”, remarcó. Todavía no está confirmado oficialmente quién será designado en la Subsecretaría de Financiamiento, hasta ahora el puesto anterior de Sardi, pero desde Economía aseguran que será alguien del equipo que ya viene trabajando en la Secretaría de Finanzas.

Fuentes que conocen el BCRA le contaron que Carlos Hourbeigt dejará el directorio y que fue el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien le comunicó al economista cercano a Roberto Lavagna que debía dejar su cargo porque su silla ya tenía reemplazante.

En el caso de Montagu, la salida de su puesto en el Ministerio de Economía no significa un alejamiento del Gobierno. Una de las opciones que se barajan es que integre el Consejo Económico y Social, que estará encabezado por el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz y buscará elaborar políticas de largo plazo. Según declaraciones que el propio presidente Alberto Fernández realizó esta semana, se pondría finalmente en marcha durante enero. Pero todavía no está confirmado que este sea el destino del ex plan Fénix, que hasta diciembre de 2019 se desempeñó como Jefe de la Unidad de Recursos No Renovables de CEPAL.

Los cambios anunciados ayer no fueron los primeros movimientos en el equipo de funcionarios de Guzmán. En julio, el economista ex CEDES Gonzalo Guiraldes renunció a su cargo como jefe de Asesores y fue reemplazado por Melina Mallamace, quien hasta ese momento era directora de Seguimiento de Gestión y Fortalecimiento Institucional. Guiraldes tampoco dejó el gobierno: fue designado en el BICE y forma parte del círculo del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

