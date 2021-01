Trump anunció que no asistirá a la ceremonia de asunción de Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que no asistirá el próximo 20 a la ceremonia de investidura de su sucesor, el demócrata Joe Biden, en tanto el violento asalto al Congreso encendió luces de alarma respecto a la capacidad de las autoridades de garantizar la seguridad durante ese acto.

«A todos los que me han preguntado, no iré a la Inauguración el 20 de enero», indicó hoy a través de la red social Twitter el republicano, que tras perder todas las batallas judiciales en su denuncia de «fraude» electoral, reconoció ayer por primera vez su derrota.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021