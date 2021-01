En Castex, demoraron un conductor alcoholizado y labraron infracciones

La policía de Eduardo Castex labró dos actas de infracción a personas que regresaban de un encuentro social en horario no permitido por el decreto gubernamental. “Regresaban por la oscuridad y fueron notificados en una causa judicial por infracción al Artículo 205 del CPA”, relataron fuentes policiales.

Además, secuestraron un vehículo porque el conductor no solamente no respetó las medidas sanitarias establecidas para no circular durante la madrugada, sino que además arrojó positivo en el control de alcoholemia. En este caso se iniciaron causas judiciales y además se labró una infracción con intervención del Juzgado de Faltas de Eduardo Castex.

