Ordoñez pidió que en Castex se extremen los cuidados porque el personal de salud y seguridad “está agotado”

El secretario de Gobierno local y vocero del Comité de Crisis de Eduardo Castex (CDC), Luis Ordoñez, ayer jueves «respaldo totalmente» las políticas sanitarias adoptadas por el gobernador Sergio Ziliotto, y pidió a los vecinos castenses que extremen las medidas de prevención de contagios porque «el personal de salud también está agotado después de 10 meses, y en estas circunstancias puede empezar a colapsar porque no podemos seguir exigiendo a esta gente; y lo mismo ocurre con la policía porque está cansada de encontrar a la misma gente cometiendo las mismas irregularidades».

En las últimas jornadas hubo un notable incremento de contagios en Eduardo Castex, llegando a casi un centenar de casos activos, un fallecimiento y más de medio millar de personas aisladas.

El funcionario castense destacó el compromiso de los funcionarios pampeanos para la concientización sobre las problemática y las consecuencias del Covid-19. «Es muy importante la publicidad que han realizado con su mensaje el gobernador (Sergio Ziliotto), el ministro (Mario Kohan) o el subsecretario (Gustavo Vera), porque permanentemente están pidiendo que extrememos las medidas y no nos relajemos», dijo. Y se lamentó porque igualmente «hay poblaciones que nos terminan de entender a la situación que se somete el planeta, porque no es un problema de La Pampa».

-Ordoñez, ¿Cuáles son las medidas que se deben adoptar?

-Las medidas son escalonadas: apercibimiento, multa y cierre. No puede ser que alguien todavía no entienda la situación que vive la población y no quiera cumplir con determinados parámetros. Son protocolos sencillos porque no pedimos que conjuguen el verbo saber en pretérito imperfecto porque si no les agarra el virus; acá estamos pidiendo que se pongan un barbijo y mantengan el distanciamiento social.

PREOCUPACIÓN

Ordoñez transmitió que en el ámbito del Comité de Crisis local hay «mucha preocupación» porque el «aumento de casos de contagios provocará un aumento de los aislamientos».

«La situación sanitaria se complicará si continuamos con estas cifras y por eso tenemos que concientizar para que se extremen las medidas de seguridad», planteó.

«Hay gente que está cansada después de 10 meses, increíblemente hay quienes descreen de esta pandemia y sostienen que esto es política, otros estiman que todo ya pasó, pero nosotros consideramos que se deben extremar las medidas de prevención que estuvimos aprendiendo estos meses, para evitar lo que está ocurriendo en otros países con el aumento de la curva de contagios o la segunda ola de contagios», dijo el funcionario castense.

COMUNICADO

El Comité de Crisis castense emitió un comunicado de prensa «ante el aumento de los casos positivos, y un alto número de aislamientos», donde pidió «a la población en general y a las instituciones en particular, extremar el cumplimiento estricto de los protocolos difundidos».

Destacaron que no se realicen las ceremonias y/o actividades recreativas, religiosas o de cualquier otro tipo, que convoquen encuentros masivos y que no garanticen los debidos protocolos.

«Debemos cuidarnos y cuidar a la población más vulnerable para evitar la saturación de los sistemas de salud que ya se encuentran sobrecargados y con alto nivel de agotamiento», admitieron.

