Pampeanos contagiados de Covid 19 se pierden la definición de la Primera Nacional

El defensor santarroseño Fernando Evangelista y el ayudante de campo piquense Mauricio Romero, ambos en Estudiantes de Buenos Aires, dieron ayer positivo en coronavirus junto a otros integrantes del plantel, por lo que se perderán la definición de la fase zonal de la Primera Nacional, en la que el equipo de Caseros buscará mañana clasificarse a la final por el ascenso directo a la Liga Profesional de Fútbol.

Estudiantes, dirigido por el piquense Mauricio Giganti y con varios pampeanos y jugadores con paso por nuestra provincia en el plantel, informó ayer que tras los recientes testeos realizados, cinco jugadores y dos integrantes del cuerpo técnico arrojaron positivo en Covid-19, publicó el diario La Arena.

Además de Fernando Evangelista, el defensor santarroseño que se sumó en esta temporada al Pincha, otro de los jugadores contagiados es Sebastián «Pulpo» González, con pasado reciente en Ferro de General Pico, justamente bajo las órdenes de Giganti.

Los otros tres que dieron positivo son Juan Ruiz Gómez, Gastón Martínez y Rodrigo Melo, además del ayudante de campo de Giganti, el piquense Mauricio Romero, y el médico Emanuel Sforza.

Según informó el club, «todos se mantendrán aislados durante los días necesarios para su recuperación», al tiempo que aclaró que el volante ofensivo Francisco González Metilli, también afectado de Covid-19, transcurre sin complicaciones su aislamiento.

Esta ola de contagios en el elenco de Caseros llega en un momento clave del torneo, ya que Estudiantes jugará mañana su última chance por el ascenso directo a Primera División, enfrentando a Ferro Carril Oeste en Caballito, por la última fecha de la Zona Campeonato A.

En ese contexto, Giganti deberá rearmar el plantel teniendo en cuenta que los jugadores que pierde son piezas clave para su andamiaje. En el último partido (1-1 ante Platense), Evangelista, González, González Metilli, Melo y Ruiz Gómez fueron titulares, en tanto que Martínez ingresó en el complemento. En el plantel del Pincha también está el achense Alexis Domínguez.

A falta de una fecha, Platense, guiado por el santarroseño Joaquín Susvielles, Estudiantes de Río Cuarto y Agropecuario Argentino de Carlos Casares marchan primeros con 10 unidades en este grupo, en tanto que el Estudiantes de Giganti se ubica un punto por debajo.

El domingo, desde las 17.10, jugarán Platense vs. Temperley, Estudiantes (RC) vs. Agropecuario y Ferro vs. Estudiantes (BB).

Al cabo de esta última jornada, el que termine puntero jugará la final por el primer ascenso a Primera División con el que se adjudique el grupo B, en el que pelean Sarmiento de Junín (14) y Atlético Rafaela (13), que se enfrentarán el mismo domingo desde las 19.10 en la ciudad santafesina.

Los segundos de cada grupo pasarán a semifinales por el restante ascenso, en tanto que desde el tercero al octavo jugarán las eliminatorias por ese segundo ascenso con los mejores de la Zona Reválida.

