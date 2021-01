Un hombre recibió tres balazos en Santa Rosa y está gravísimo: Hay dos detenidos

Una pelea vecinal casi termina en un homicidio, luego de que un hombre recibiera tres disparos de arma de fuego. La Policía detuvo a dos sospechosos, que serían padre e hijo. La víctima anoche se encontraba en gravísimo estado.

Todo ocurrió anoche a última hora, cuando personal de la Seccional Segunda arribó a un domicilio ubicado en la calle Fels, entre Rogers y Guevara, del barrio Aeropuerto. Allí se encontró con un hombre mayor de edad que había recibido tres impactos de bala calibre 22. Por estos motivos, pidió la inmediata intervención del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), que lo trasladó al hospital Lucio Molas, publicó el diario La Arena.

Ante la agresión, que llamó la atención de los vecinos de la cuadra, se desplegó una fuerte presencia policial, que incluyó la presencia del jefe de la UR-I, Guillermo Torres, el comisario de la Seccional Segunda, Diego Rolando, personal de Brigada de Investigaciones y de la Agencia de Investigación Científica (AIC).

Los efectivos establecieron un perímetro y trabajaron en la escena. Según las primeras versiones policiales, el desencadenante del ataque fue una pelea entre vecinos. Alrededor de las 23, se trenzaron a golpes y tuvo que intervenir la Policía. Sin embargo, aproximadamente 40 minutos después una de las partes involucradas utilizó un arma de fuego y efectuó tres disparos contra la víctima, que recibió impactos en el pecho, abdomen y el cuello.

Los sospechosos serían padre e hijo, según informaron. Uno fue detenido en el lugar, mientras que el segundo se dio a la fuga y fue demorado minutos más tarde.

DESENCADENANTE

Con el correr de los minutos, los investigadores pudieron ir desentramando los motivos del ataque. En ese sentido, las fuentes consultadas por este diario señalaron que aparentemente «todo nace por un entredicho vecinal que se remonta a un primer episodio que pasó un tiempo atrás. Se ve que se acordaron, se dijeron cosas y la discusión fue subiendo de tono hasta que terminó en ese desenlace, una persona que participó en el incidente con tres heridas de arma de fuego, una en el pecho, en el cuello y en el abdomen».

A su vez, confirmaron que minutos antes «hubo una presencia por pelea, fue cuando se empezó a subir de tono. Fueron los móviles y se dispersaron, cada uno fue a su casa y se los invitó a ir a la comisaría. Fue un procedimiento normal».

«Después de eso, una de las parte regresa con un arma de fuego. Se siguieron agrediendo verbalmente hasta que la situación se tornó tan agresiva que alguien sacó el arma. Estamos viendo qué grado de participación tienen las personas que están detenidas, son padre e hijo», agregaron.

TENTATIVA DE HOMICIDIO

En el marco de la investigación, anoche se procedió al secuestro de un vehículo que se habría utilizado en el ataque. «Cuando vuelve una de las partes vino en un auto. Posiblemente, sospechamos, ahí trajo el arma», explicaron y comentaron que fue encontrado en Asunción del Paraguay y Chacabuco, con los vidrios rotos.

Otro de los aspectos que era materia de investigación anoche era desde dónde se produjeron los disparos. «Mucha distancia no fue», deslizaron aunque no estaba confirmado.

Con respecto al damnificado comentaron, al cierre de esta edición, que estaba siendo intervenido quirúrgicamente y que se encontraba «con respirador en estado gravísimo».

«Hasta no saber cómo está la persona puede ser tentativa de homicidio o lesiones con arma de fuego. Como viene la mano, es tentativa de homicidio», concluyeron.

