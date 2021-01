Después de dos meses no se registraron contagios de Covid 19 en Eduardo Castex

El ministerio de Salud de La Pampa hoy no reportó contagios de Covid 19 en Eduardo Castex, y un paciente se recuperó y recibió el alta médica. Ahora se contabilizan 53 casos activos de coronavirus en esta localidad.

En Eduardo Castex, la última jornada donde no se habían contabilizado contagios fue el 18 de noviembre, según los registros de este diario digital. Esta semana hubo una jornada donde no se contabilizaron contagios, pero fue solamente porque no se incluyeron los datos de esta localidad en el informe provinciales.

Hoy se realizaron seis test rápidos en el centro asistencial castense y todos arrojaron resultado negativo.

Por otra parte, el informe gubernamental indica que hay dos personas internadas por Covid 19 en el Hospital local.

RECOMENDACIONES

Desde el Hospital Pablo F. Lacoste se reiteró que aquellas personas que hayan tenido síntomas o hayan sido contacto estrecho de pacientes positivos, se deben comunicar con los teléfonos (02334) 443955 – 412107 – 408096 – 410061.

Además, reiteraron la importancia de realizar la Trazabilidad Social y concurrir solamente al Hospital en caso de ser necesario y siempre la menor cantidad de personas posibles.

También, hicieron hincapié en que la población continué manteniendo en distanciamiento social, realice la higiene de manos y utilizar el cubre bocas.

