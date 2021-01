Investigan a un médico por acoso a una paciente menor en General Acha

Un médico de un centro de salud pública de General Acha fue denunciado a mediados de diciembre por un supuesto caso de abuso sexual agravado contra una menor de 14 años a la que el profesional atendió por una consulta médica. Si bien la causa está en su etapa preliminar, el juez Diego Asin le impuso al acusado una serie de restricciones.

De acuerdo a la denuncia radicada por la madre de la adolescente, el 14 de diciembre la menor a las 0 horas fue al hospital local para que la viera un médico, ya que tenía mucho dolor de cabeza, publicó el diario La Arena.

En el lugar la recibió el profesional quien, haciendo caso omiso de la advertencia de una enfermera respecto a que no podía atender a la menor si no estaba acompañada por un adulto, tomó el teléfono de la adolescente, le agendó su número particular y le pidió que le escribiera por esa vía para solicitar un turno.

Al día siguiente, a las 9, la menor le escribió al profesional y le avisó que estaba en el nosocomio, sola, para realizar la consulta médica. Allí la adolescente le manifestó su preocupación por unos flujos de color blanco que manchaban su ropa interior, a lo que el profesional respondió haciéndole quitar la ropa e introduciendo sus dedos en la vagina, a la vez que le decía que él era ginecólogo.

INVITACIÓN

Luego tuvo comentarios que, para la madre de la joven, no tenían nada que ver con una observación médica, pero el suceso que decidió a la mamá de la menor a radicar la denuncia ocurriría ese mismo día a la tarde, cuando el médico le envió un mensaje por WhatsApp a la menor invitándola a su casa, para «meterse a la pileta». La joven se limitó a agradecer la invitación y luego le mostró el mensaje a la mamá, que no podía dar crédito a lo que leía.

Por ahora, la Justicia ordenó al médico que se abstenga de acercarse a menos de 300 metros de la menor y le prohibió contactarla por cualquier medio, sea personal, vía redes sociales, teléfono o por intermedio de otras personas. La medida que dispuso el juez tendrá una duración de 90 días.

Comentarios

Comentarios