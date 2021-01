Piloto de Castex compite en la reanudación de la Fórmula Renault en La Plata

El castense Blas Sefchek se encuentra listo para encarar la carrera de la Fórmula Metropolitana, que se disputará este fin de semana en el Autódromo de La Plata. De esta manera se reanuda el certamen puntable con la cuarta fecha, que debido a la pandemia del coronavirus en esta edición inició en 2020 y continuará durante todo este año.

Sefchek, que lleva una victoria, ocupa el sexto lugar del ránking con 119 puntos. Lidera

el chacabuquense Esteban Mancuso, con 180. Completan los cinco mejores el bonaerense Gianfranco Bárbara, con 146,5, el platense Federico Hermida, con 139, el comodorense Thomás Micheloud, con 131,5, y el neuquino Valentín Jara, con 128,5.

La actividad de este fin de semana, que contará con 35 pilotos (según la inscripción que se publicó en la página de la categoría), inicia hoy con las pruebas libres y las clasificaciones, publicó el diario La Arena.

En tanto que el sábado, desde las 15.05, se llevará a cabo la primera final y el domingo, a las 12, la segunda. En ambos casos la carrera será a 12 vueltas o 20 minutos como máximo.

Sefchek integra un equipo que también cuenta con los bonaerenses Francisco Luengo y Felipe Rey.

El representante pampeano tuvo altibajos en las pocas carreras que se disputaron el año pasado a causa del Covid. Arrancó con podios, inclusive se dio el gusto de ganar en La Plata, pero luego su nivel decayó por problemas mecánicos y errores propios, que con honestidad terminó admitiendo el propio corredor a este medio.

«El jueves salimos para La Plata. Vamos con muchas expectativas porque me encuentro en una buena ubicación en las posiciones del campeonato, que me permiten pensar en el título. Aunque sé que no es una tarea fácil teniendo en cuenta el nivel que tiene la categoría», dijo Sefchek.

Blas dio a conocer que este viernes estará presente en las pruebas para terminar de poner a punto el monoposto. «El auto terminó bien el año pasado, el único problema que se nos presentó fue en el motor. Se trababan los botadores, en especial cuando hizo calor. Según el equipo el inconveniente está solucionado», dijo.

Opinó que la carrera de este fin de semana será muy exigente por el calor. «Por las altas temperaturas sufren el piloto y el auto. Por suerte nosotros podemos usar gomas nuevas, que con el calor se gastan más rápido».

Contó que en lo que va de enero se preparó físicamente para encarar la reanudación del certamen. «Como en el auto se siente mucho el calor, hay que llegar lo mejor posible en lo físico. Los entrenamientos que realice incluyeron natación, como en las otras temporadas. Me preparé como si fuera a jugar un torneo de fútbol».

