Jóvenes de Castex se recuperaron de la Covid 19: “No es una simple gripe y quedamos muy mal”, advierten

“Después de 14 días de sufrimiento, angustia e impotencia podemos decir que te vencimos Covid 19”, posteó en las redes sociales el ingeniero castense Cristian Funcia (31). Contrajo, junto a su pareja, la abogada Daniela Soncini (36), el coronavirus, y durante este lapso de tiempo afrontaron importantes consecuencias, que incluso requirieron de sus internaciones. “Es desesperante…no hay nada peor en el mundo que no poder respirar normalmente”, destacaron.

Los jóvenes ayer emitieron un mensaje de concientización a la sociedad. “Fueron días de mucho dolor corporal, de ataques de tos donde te quedabas sin poder respirar, cansancio extremo, falta de apetito, dolor de cabeza, fiebre todos los días”, narraron. “Nunca pensamos que nos podía afectar tanto, pero quedamos muy mal, ahora vendrá la recuperación…”, destacaron los jóvenes locales.

Increíblemente aún algunos sectores pretenden minimizar las consecuencias que nos puede provocar la Covid 19. Así surgieron, impulsados por algunos sectores políticos, los denominados anticuarentenas. Y ahora aparecieron los antivacunas o anti Sputnik V, objetando la procedencia del antídoto elaborado por el Instituto Gamaleya de la Federación Rusa.

Los jóvenes castenses Cristian Funcia y Daniela Soncini relataron, en las redes sociales, sus experiencias tras contagiarse de la Covid 19. Ahí agradecieron a los trabajadores –personal administrativo, médicos, enfermeras y personal de limpieza- del Hospital Pablo F. Lacoste, quienes todos los días se comunicaron para seguir la evolución, e incluso les facilitaron los teléfonos personas que puedan evacuar consultas. Y lo hicieron extensivo al doctor Darío Bustos.

“NO ES UNA SIMPLE GRIPE”

“Estuvimos 3 días tirados en la cama sin poder levantarnos a comer, situación que nos llevó a una internación a los dos para poder recuperarnos”, relataron Funcia y Soncini.

“No sabíamos si este «bicho» podía seguir avanzando sobre nosotros o no… Es desesperante…no hay nada peor en el mundo que no poder respirar normalmente”, confesaron.

“De nuestra parte queremos que sepan que no es una simple gripe, que es algo complicado. No hay que tenerle miedo, pero si respeto. Quizás a muchos no los afecte demasiado, pero a muchos otros les puede complicar la existencia por varios días. Cuídense y cuiden a sus mayores, al menos hasta que puedan darse la vacuna”, advirtieron.

Finalmente quisieron agradecer a sus familiares y amigos personales que durante estos 14 días “estuvieron pendientes de nosotros y no nos dejaron faltar nada”.

