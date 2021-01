Biden almorzó en el restaurant de una chef argentina en Washington: “Todavía estoy en shock”

“Todavía estoy en shock”, exclamó este lunes Daniela Moreira. La cordobesa, de 30 años, es la dueña del restaurante de Washington que eligió el flamante presidente de Estados Unidos Joe Biden para comprar su brunch este domingo, luego de asistir a misa a tres cuadras del local.

“Se ve que alguien del servicio secreto encargó y el que se bajó del auto a buscarlo fue el hijo, Hunter Biden. Mientras la cocina les preparaba la comida, esperaron 15 minutos y el lugar se llenó de gente”, contó la chef, y agregó que el presidente “saludaba por la ventana”. Por la pandemia de coronavirus, no está permitido el ingreso al salón comedor, solo los pedidos por internet y puck-up en la entrada del comercio.

Según la agenda oficial, el mandatario demócrata fue a misa cerca del mediodía a la iglesia católica Holy Trinity, en el barrio de Georgetown, un templo que solía visitar cuando era vicepresidente. Permaneció allí por 35 minutos, luego, pasó por el local de la emprendedora argentina.

Daniela es dueña de Call Your Mother Deli -un restaurant famoso por en la zona sus bagels- junto a su pareja, Andrew, y a un socio. Justo diez minutos antes de la llegada del jefe de Estado a su local, los tres se habían ido. Pero la noticia llegó rápido, gracias a un vecino que se comunicó con ella para consultarle si sabía por qué había tanto revuelo en su local.

“Aún no podemos creerlo”, admitió la cordobesa. Y explicó que Biden pasó por allí a bordo del auto presidencial, conocido como “La Bestia”, junto a uno de sus hijos y dos de sus nietas, Finnegan y Maisy. “Creemos que las nietas ya habían venido a ese local hace bastante. Puede ser que le hayan dicho ‘abuelo vamos a desayunar’”, presumió la chef.

What a GREAT Sunday surprise! 💗 Thrilled to have an admin again who will love all that DC has to offer — starting with sesame bagels!! Come back anytime @JoeBiden https://t.co/v7yrBrG9hC

— Call Your Mother Deli (@CYM_DC) January 24, 2021