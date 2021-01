Funcionaria de Castex pidió más solidaridad: Muchos pacientes recuperados de la Covid 19 y pocos donantes de plasma

Una funcionaria de la municipalidad de Eduardo Castex realizó un posteo para generar concientización entre los vecinos castenses, y promover la solidaridad para enfrentar la pandemia de la Covid 19. “333 personas recuperadas de Covid-19 hasta el día 24/1 en (Eduardo) Castex. Sólo 5 donaron plasma…5!!! (2 que ya lo hicieron y 3 que están en proceso)”, destacó. “No consideran acaso una causa noble ser parte de la posibilidad de salvarle la vida a alguien?”, agregó.

La directora de Desarrollo Integral de las Personas de la Municipalidad de Eduardo Castex, Jesica Suarez, realizó un posteo para promover la donación de plasma entre los castenses recuperados de coronavirus.

El Concejo Deliberante promovió la donación de plasma, y la comuna realizó algunos videos y placas que difundió en las redes sociales, pero –a la luz de los hechos- no resultaron efectivas para movilizar a los centenares de recuperados para que donen plasma, para poder contribuir a salvar vidas de personas que afrontan situaciones complejas provocadas por este virus.

REQUISITOS

“Claramente no todos (los pacientes recuperados de la Covid 19) están en condiciones de donar (plasma), porque hay ciertos requisitos que cumplir (x ej. no haber estado embarazada, entre otros). La realidad indica que excepto esas personas que no pueden, el resto SÍ tiene posibilidades de donar! El número de recuperados es alto y el número de donantes es muy bajo”, destacó Suarez en el posteo en las redes sociales.

Y después planteó una situación familiar para tratar de promover la reflexión de aquellos que sí podrían ser donantes. “Si les sirve, mi tío estaba realmente muy grave. En 24 hs recibió el alta y volvió a su casa con su familia, gracias a la aplicación de plasma… Compartimos? Convencemos? Ayudamos? JESICA SUAREZ”, cierre el texto.

