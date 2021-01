El dólar blue cayó $ 2 y cierra enero con un retroceso de $ 13

El paralelo retornó este viernes a $ 153, niveles similares a los que exhibía antes de las fiestas. El Banco Central cierra el primer mes del año con saldo positivo, pero las reservas brutas prácticamente no se movieron.

El dólar blue cayó $ 2 hasta los $ 153 durante la jornada de este viernes, última del mes. Luego de haber trepado ayer $ 1, el paralelo cierra enero con un descenso de $ 13, retrocediendo así hasta niveles similares a los que exhibía antes de las fiestas de fin de año, previo al rally alcista que lo llevó a cerrar 2020 en niveles de $ 166.

No es el único balance positivo que arroja enero. También se destaca que por segundo mes consecutivo el Banco Central (BCRA) terminará con saldo positivo, que según fuentes privadas del mercado, ascendería a unos u$s 160 millones.

La racha compradora, sin embargo, se interrumpió en las últimas dos semanas. Es que durante la primera quincena del mes, la entidad había acumulado un saldo positivo superior a los u$s 500 millones, que se fue diluyendo.

De hecho, fuentes oficiales habían indicado a El Cronista que a falta de una rueda para que finalizara el mes, el BCRA acumulaba compras por encima de los u$s 235 millones, que sumadas a los u$s 607 millones de diciembre dejaban como saldo unos u$s 840 millones en los últimos dos meses.

Pese a ello, reconocen que les será complicado mantener la dinámica de compras en el mes entrante. «Febrero seguramente no va a ser tan bueno, esperamos mayor requerimiento de importadores lo que puede derivar en que el mes cierre con ventas», explicaron. No obstante, subrayan que «es normal» que febrero cierre con saldo negativo.

Pero para los meses siguientes, esperan que el BCRA pueda retomar la racha compradora que tuvo entre diciembre y la primera quincena de este mes. «En marzo/abril, con el ingreso de la cosecha, se revierte y permite acumular para mantener la oferta a lo largo del año», indicaron.

Si bien el Central finaliza el mes con un saldo positivo, sus reservas brutas apenas se deslizaron al alza. De acuerdo al cierre provisorio informado ayer, las reservas internacionales se sitúan en u$s 39.484 millones, levemente por encima de los u$s 39.410 millones con los que cerró diciembre.

Las cotizaciones financieras, por su parte, anotaron leves pero continuos avances durante esta semana. Sin embargo, ese camino alcista se interrumpió este viernes. El dólar MEP se mantuvo prácticamente neutro y cierra el mes en $ 147,88, 5,6% por encima de la cotización con la que cerró el año último. El contado con liquidación (CCL), en tanto, cedió este viernes 0,1% hasta los $ 150,52. Así, finaliza enero con un avance de más de $ 10 (7,3%).

Mismo recorrido viene alcista mostró este mes el dólar mayorista. Tras acumular una suba de 63 centavos en la semana, sumó otros 13 centavos este viernes para alcanzar los $ 87,33 por unidad. De esta manera, redondeó un alza de 76 centavos en la semana y de 3,66% en el mes, lo que representó una aceleración respecto del ritmo de depreciación de diciembre.

El dólar oficial, por su parte, subió 25 centavos a $ 92,25 en las pantallas del Banco Nación. De esta manera acumuló un avance de $ 0,5 en la semana. Por último, el promedio entre bancos que realiza el BCRA se ubicó en $ 92,70.

