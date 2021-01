González destacó el trabajo conjunto entre Nación y La Pampa: «Esta sinergia genera beneficios concretos»

«En el arribo de los ministros Eduardo «Wado» de Pedro, Martín Guzmán y Roberto Salvarezza y una amplia delegación de funcionarios nacionales, consideró que lo más importante es que no solamente fue una visita, sino que fue una reunión de trabajo con anuncios concretos y el compromiso de seguir trabajando en esta línea que incorporó Nación para desarrollar el federalismo y tener más interacción con las provincias», destacó el presidente del bloque de diputados provinciales del Frente Justicialista Pampeano (Frejupa), Julio González, en Radio DON 101.5 Mhz.

El entrevistado además destacó que La Pampa «tiene políticas de Estado y líneas de trabajo» que se van sucediendo en los consecutivos mandatos gubernamentales, y esto provoca la apoyatura de gobiernos nacionales «con una visión federal» que pretenden descentralizar la aglomeración de la población alrededor del Puerto de Buenos Aires.

El legislador castense participó en los actos que se desarrollaron -el martes- en General Pico donde se inauguró la primera etapa del Polo Tecnológico y se firmó un convenio donde Nación se compromete para aportar $378 millones para la segunda y tercera etapa; y después en Santa Rosa donde el gobernador Sergio Ziliotto firmó convenios con funcionarios nacionales por $1.190 millones para cancelar la deuda de Anses con el Gobierno e La Pampa por el déficit del Sistema Previsional del Ejercicio 2018, la construcción de una planta de generación de energía de biomasa, el fortalecimiento del sistema integrado de administración financiera y la puesta en valor de centros sociales en Santa Rosa.

-González, ¿qué opina sobre el arribo de varios funcionarios nacionales y la firma de convenios importantes con el gobernador Ziliotto?

-Esto demuestra la línea de trabajo que está llevando adelante el Gobierno provincial con Nación, demostrando una sinergia que genera beneficios concretos, porque la visita más allá de lo simbólico trae soluciones concretas para terminar un Polo Tecnológico de General Pico y financiar obras importantes para La Pampa. Acá tenemos políticas de Estado y líneas de trabajo, porque el Polo Tecnológico se comenzó con la visión del ex gobernador Carlos Verna y lo concretó e inauguró el gobernador Sergio Ziliotto. En La Pampa ya estamos trabajando para generar energía de biomasa, y ahora afortunadamente podemos empezar a recuperar el déficit previsional por la deuda de Anses. Y también esto ratifica que el federalismo es algo que hay que construirlo y tratar de afianzarlo todos los días.

-En la lectura política, ¿se debe interpretar que este gobierno nacional está compensando a La Pampa después de los embates del macrismo?

-Es un reconocimiento a las administraciones ordenadas que tiene La Pampa desde hace mucho tiempo. Obviamente que se sabe como dato objetivo de la realidad que La Pampa quedó postergada en obras, en rutas, en viviendas. Acá se anunciaron jardines de infantes que no se terminaron. La Pampa no tuvo un trato acorde desde la anterior gestión nacional. Y esto se revierte porque hay sinergia entre los gobernantes provinciales y nacionales para trabajar conjuntamente. Nación ha puesto siempre a La Pampa como ejemplo en políticas sanitarias, y en desarrollo de su economía y acompañamiento a los sectores productivos. Acá se tomaron medidas que no se ven en otras provincias, como los créditos a tasa cero para ir paliando la crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia. La visión del gobierno provincial es acompañar a los sectores productivos que generan empleo y dinamizan la economía, y está en sintonía con las políticas nacionales que coincide que esta es la manera de desarrollar los pueblos interior.

-Los funcionarios nacionales hicieron hincapié en las políticas a largo plazo y proyectos que se convierten en políticas de Estado para los sucesivos gobiernos pampeanos.

-Acá se plantea mucho la previsibilidad para darle herramientas certezas a los sectores que producen y dinamizan la economía.

-También desarrollar el interior permite mitigar la hiperconcentración que existe alrededor del puerto de Buenos Aires, como reconoció el ministro Wado de Pedro.

-Exacto. Por eso una de las necesidades y el trabajo que tiene que hacer el Estado nacional es empezar a modificar esa realidad. No es fácil. Pero, se debe buscar el desarrollo con una visión federal, para que todas las provincias tengan puesta en valor de sus producciones y ayudar a que la densidad demográfica no se concentre solamente alrededor del puerto de Buenos Aires.

