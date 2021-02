Steinbauer: “En Castex hace un año que cobran una tasa municipal y no prestan el servicio”

El vicepresidente de Aguas del Colorado Sapem y ex candidato a intendente del Frente Justicialista Pampeano (Frejupa), Marcelo Steinbauer, acusó a la gestión de Cambiemos de cobrar a los frentista la Tasa de Reciclado y no prestar el servicio municipal. Indicó que las actuales autoridades municipales tienen «un doble discurso» porque en 2017 la gestión del PJ no pudo prestar el servicio «durante tres o cuatro meses» e impulsaron una ordenanza para que se devuelva el dinero a los contribuyentes, porque no se prestaba el servicio por la realización de trabajos de mejoras edilicias y el arreglo de una cinta transportadora. «Esto es una contradicción porque ahora hace más de un año que no se presta el servicio, pero continúan cobrando la tasa municipal», criticó Steinbauer.

El entrevistado analizó que la pandemia del Covid-19 provocó «una situación especial porque impacta en los oficialismos a nivel mundial», y argumentó que esta situación epidemiológica «impide desplegar algunas actividades, pero no puede ser obstáculo para una gestión porque se debe continuar trabajando con normalidad para generar actividades que no se pueden paralizar por la pandemia».

«Hoy la gestión local de Cambiemos está muy adormecida y quieta, y la sociedad necesita hoy que el gobierno local llegue principalmente en la parte social y no lo está haciendo», destacó.

-Steinbauer, ¿Cuáles son los aspectos más cuestionables de la gestión de Cambiemos?

-Observó que la gente hace un año que paga la Tasa de Reciclado y no se está realizando el reciclado. Esas cosas deben tener mayor atención. En 2017 durante el gobierno de Julio González se tuvieron que realizar refacciones edilicias y arreglar una cinta de transporte que demandaron tres o cuatro meses de trabajo, y los concejales de Cambiemos, entre quienes estaba la actual intendenta Mónica Curutchet, por mayoría aprobaron una ordenanza para que se devuelva el dinero de la Tasa de Reciclado a los frentistas porque no se estaba prestando el servicio. Esto es una contradicción, porque hace tres o cuatros años pedían la devolución de dinero y ahora hace un año que no se realiza el reciclado pero continúan cobrando la tasa municipal. No podes tener distintas posturas si sos oposición u oficialismo.

DESAGÜES PLUVIALES Y CLOACAS

Steinbauer en otro párrafo de la entrevista consideró que la actual gestión municipal «debería mejorar algunas cuestiones muy puntuales» porque «la pandemia no impide limpiar los canales de desagües pluviales que están llenos de yuyos y mugre».

«Más allá que llueve poco, tenemos antecedentes de lluvias muy caudalosas en poco tiempo, que generan problemas en la zona urbana», agregó.

El ex candidato a intendente del Frejupa cuestionó que se cobren las ampliaciones de la red cloacal. «Esto es un despropósito que no comparto porque todo el sistema cloacal fue gratuito para toda la población y hoy se está realizando una diferenciación que afecta la igualdad de los contribuyentes», explicó.

