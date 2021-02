Coronavirus: Administrar ivermectina y plasma reduce un 40 % la mortalidad de mayores

Las provincias avanzan con un nuevo protocolo que propone suministrar ivermectina y plasma a los mayores de 60 contagiados de Covid, aunque sean casos leves. Reduciría la mortalidad hasta un 40 por ciento.

La Pampa fue la quinta provincia en autorizar el uso de la ivermectina en los protocolos de atención de los pacientes con Covid, pese a que no está habilitada por la Anmat para ese uso. La evidencia de la menor mortalidad en pacientes que recibieron esta droga convenció a los gobernadores de autorizarla siempre y cuando los médicos tratantes la consideren necesaria.

Si bien los estudios disponibles son sobre una cantidad pequeña de pacientes, la reducción de la mortalidad cuando se la utiliza de forma temprana mostró una reducción de la mortalidad del orden del 40% y en el caso de pacientes con casos severos -aunque no críticos- sugiere incluso un mayor diferencial al mostrar una caída del 45% en la mortalidad.

El consejo médico que guía a La Pampa, Tucumán, Corrientes, Salta y Misiones es que su aplicación temprana previene muertes y debería ser administrada en altas dosis antes de los cinco días de confirmado el diagnóstico junto con plasma y paracetamol de 80mg (como el «Mejoralito») para prevenir que tome los pulmones. «No importa si el cuadro es leve, explicaron a LPO, porque una vez que la infección avanza es muy difícil pararla».

Una investigación dirigida por el Dr. Alejandro Krolewiecki del Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales de la Sede regional Orán de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), con el apoyo del Conicet, recopiló la experiencia de muchos casos en los que se prescribió ivermectina y llegó a la conclusión en el mes de septiembre de que la ivermectina consigue inhibir al virus en las secreciones respiratorias.

«A partir de los datos sabemos que cualquier intervención con actividad antiviral debe utilizarse lo más temprano posible, dentro de los cinco días es lo que se utilizó en nuestro estudio», explicó Krolewiecki aunque aclaró que todavía se requiere más investigaciones. En sus trabajos, la dosis se suministra hasta cinco días seguidos.

«Vamos a utilizar la ivermectina como el plasma de convalecientes o como el suero equino. Va a ser presentada próximamente a la Anmat», aseguró el ministro de Salud pampeano Mario Kohan al anunciar el tratamiento. Y también destacó el diferencial en la evolución de los pacientes mayores de 65 años a los que se les dio plasma de convalecientes antes del tercer día del diagnóstico de covid.

La experiencia en Tucumán también respaldaría este tratamiento. LPO pudo saber que en los próximos días se espera que el Ministerio de Salud termine un trabajo de análisis del uso de un protocolo de ivermectina en los contagiados recientes. Allí se aplican varios protocolos. El primero es de prevención, para el personal de la salud, con una dosis de 12 miligramos por semana. Y para los pacientes contagiados, hasta 24 miligramos en cuadros leves, 36 miligramos en cuadros moderados y en los casos severos de 48 miligramos.

En Salta también se lo utiliza de forma preventiva para el personal sanitario y en San Luis, Jujuy y Córdoba está permitido a criterio del médico tratante.

De uso generalizado como antiparasitario veterinario, la ivermectina también se utiliza en personas y es de venta libre y sin contraindicaciones graves. Aunque no se recomienda el uso de la droga veterinaria en personas por la presentación y los excipientes, adiverte la Food and Drugs Administration (FDA) de los Estados Unidos. Y tampoco se recomienda su uso sin supervisión médica.

La experiencia de Australia con dosis mucho más altas de lo que se venía ensayando en Argentina (0,6 miligramos por kilo vs. a lo sumo 0,4 miligramos por kilo) fue el disparador de las investigaciones en Argentina ya que mostró que mejora la respuesta de los pacientes. Tras la comprobación en la FDA en los Estados Unidos de que en pruebas in vitro la ivermectina detiene la replicación del coronavirus no solo hace pensar en su efectividad para contener el avance del cuadro viral cuando se la receta de forma temprana, sino en un protocolo estándar para que esta pandemia reduzca drásticamente su mortalidad.

