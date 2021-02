¿Terraplanismo en Castex?: Enfermeros se niegan a vacunarse contra el coronavirus

Un grupo de trabajadores del Hospital Pablo F. Lacoste de Eduardo Castex que «se encuentran en la primera línea» de lucha contra el coronavirus, increíblemente se negaron a inmunizarse con la vacuna Sputnik V, brindando infundados argumentos, trascendió ayer en esta localidad. «Aun estando en la primera línea de trabajo, no podemos hacer una vacunación compulsiva (de los trabajadores). Ahora incluso tenemos una gran referencia con esta publicación de The Lancet, que es una de las más prestigiosas publicaciones científicas, y tiene un carácter objetivo de la valoración que hace de la vacuna, porque no está haciendo un análisis político-económico», expresó ayer el director del Hospital castense, Gustavo López, en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz.

En el centro asistencial castense ya aplicaron los dos componentes de la Sputnik V a 40 trabajadores de salud pública. Esta semana arribaron 35 dosis del primer componente de la vacuna que produce el Centro Gamaleya de la Federación Rusa, y también se destinó para los trabajadores del Hospital. «Con las dosis del primer componente que recibimos esta semana

quedaría inmunizado la mayoría del personal de salud pública. Esto es una gran esperanza. Recordemos que las vacunas de virus gripales no impiden el 100 por ciento de los contagios, sino que evitan consecuencias graves de la enfermedad», destacó López.

-López, ¿algunos trabajadores de salud no se quisieron inmunizar contra el Covid-19 con la vacuna Sputnik V?

-Sí. Tristemente tenemos casos, y digo tristemente porque estamos en una situación de agotamiento donde resulta fundamental proteger los recursos humanos, pero igualmente respeto la decisión de cada persona. No pueblo obligar a una persona a vacunarse. Aun estando en la primera línea de trabajo, no podemos hacer una vacunación compulsiva. Ahora incluso tenemos una gran referencia con esta publicación de The Lancet, que es una de las más prestigiosas publicaciones científicas, y tiene un carácter objetivo de la valoración que hace de la vacuna, porque no está haciendo un análisis político-económico.

-¿Es un grupo numeroso el que tomó la decisión de no vacunarse?

-No son muchos, pero están en áreas sensibles. Y dentro del propio hospital tenemos áreas más sensibles que otras, porque tenemos sectores que están en contacto directo con pacientes contagiados de Covid-19, que están más expuestos que un trabajador administrativo que cuenta con protecciones pero se desempeña en sectores más alejados y no están en contacto directo con los pacientes. Y aún en esas áreas tenemos personas que no se quieren vacunar, lo cual respetamos. Son personas adultas, hemos ofrecido información, pero se negaron a la inmunización.

-López, parece raro que gente que trabaja en Salud Pública atendiendo a personas contagiadas, igualmente crean más en los opinólogos de la televisión que en un informe científico de una revista prestigiosa como The Lancet donde confirmó que la vacuna tiene casi el 92 por ciento de efectividad.

-Creo, y usted me entenderá entre líneas, que una cosa es lo que puedo decir con un café de por medio y sin micrófono, y otra es la que podemos decir públicamente. Porque hasta el propio vecino puede recibir un mensaje confuso con estas posturas. Pero, permanentemente recibimos inquietudes de vecinos que pretenden vacunarse por su salud y la salud de sus familiares.

-¿Esto no genera inconvenientes en la organización interna del Hospital local?

-No en lo operativo, pero si en algunos aspectos. Porque mira, el paquete de vacunas Sputnik V trae cinco dosis, y como había gente que no se vacuno, durante la complementación de la segunda dosis teníamos que desechar una vacuna, porque éramos cuatro personas. Y para no perder esa dosis, nos comunicamos con el Jefe de Zona y directores de centros asistenciales, y surgió el caso de una doctora que está al frente de un hospital cercano y tenía 11 pacientes y 10 vacunas. Entonces, viajó hasta esta localidad, y se vacunó. Mira lo que peleamos para no perder una dosis. Y ahora tenemos el dilema de dos personas que pretenden vacunarse, pero nos faltan tres trabajadores de salud para completar las cinco vacunas, porque no podemos abrir una caja para descartar tres vacunas. Y la decisión de estas personas perjudica a estas dos personas que pretenden vacunarse.

