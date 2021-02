Curutchet desairó a los diputados de la UCR y respaldó las políticas sanitarias de Ziliotto

La intendenta de Eduardo Castex, Mónica Curutchet (Cambiemos-UCR), cuestionó la nota enviada por diputados provinciales de la UCR al gobernador Sergio Ziliotto, reclamando que «valore la autonomía municipal» y permita que los intendentes «puedan disponer (las) medidas» sanitarias que mejor se adapten «a la realidad sanitaria, social, económica y demográfica» de cada comuna.

Además, Curutchet dijo desconocer «los motivos o intenciones» de la bancada legislativa presidida por el santarroseño Franscisco Torroba. «A mí nadie me consultó nada, los intendente no fuimos consultados, pero además, acabamos de firmar una solicitada de apoyo a las últimas medidas aplicadas por el gobierno provincial, que todavía no se publicó y que fue impulsada por el intendente radical (ex diputado provincial) Abel Sabarots de General Acha», reveló.

Según ella, el municipio de Castex «trabaja muy bien y coordinadamente con el gobierno provincial. No puedo opinar sobre esa nota (de la bancada radical) porque no fui consultada y no conozco el planteo, pero considero que el trabajo debe ser conjunto para que resulte

eficaz».

CONTRAPUNTO

Las declaraciones de Curutchet dejan en «off side» a los legisladores al evidenciar que desarrollan su función sin consultar a dirigentes de su propio partido que deben gobernar varios pueblos pampeanos, y sin conocer las inquietudes propias de cada localidad. «Habrán hablado con alguien en particular, pero no tengo información porque conmigo no se comunicó nadie y no sé hacia dónde apunta» la decisión de los diputados, que enviaron una nota a Sergio Ziliotto para acercar propuestas «superadoras» frente a la pandemia, la inminente segunda ola y el retraso de la vacunación masiva.

Según la nota, el gobierno no debería insistir «con medidas restrictivas sin un análisis previo de los resultados alcanzados», y entre otros cuestionamientos recordaron el Festival de Calles en Santa Rosa y la Feria del Regalo en General Pico, que provocaron cuestionamientos desde la comunidad. «Los picos de contagio en La Pampa que colapsaron nuestro sistema de salud sucedieron después de dichos eventos masivos», advirtieron. Y agregaron que luego se generalizaron las «fiestas clandestinas», un fenómeno que solo ha tenido una respuesta policial.

– ¿La autonomía sanitaria ofrecería una mejor solución o provocaría más dificultades en la comunicación entre jurisdicciones?

– Creo que el trabajo coordinado es más fácil y efectivo. Si todos toman medidas individuales podría dificultarse aún más la situación. En nuestro caso, siempre estuvimos de acuerdo con las medidas que fueron adoptándose en la provincia. En esto resulta fundamental que el gobierno provincial, especialmente el Ministerio de Salud, cuenta con información que no tenemos los municipios. Tomar medidas sin información adecuada es muy irresponsable. Pienso que hemos venido trabajando bien: desde la administración provincial plantean medidas que evaluamos y conversamos juntos, aunque somos los pueblos quienes las aplicamos y estamos cerca de los vecinos.

– ¿El gobierno provincial consulta con los intendentes las medidas que se van adoptando de acuerdo a la situación epidemiológica?

– A nosotros nos informan la situación provincial mediante videoconferencias con el gobernador (Sergio Ziliotto). Es entonces cuando nos consultan, podemos expresar nuestras opiniones y nos explican por qué se adoptan determinadas decisiones.

