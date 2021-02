General Pico: Echarían a un funcionario que se fue de viaje en un auto municipal

Una usuaria publicó un video en las redes sociales donde se puede observar a un vehículo oficial de la municipalidad de General Pico presuntamente en las termas de Bernardo Larroudé. “Es un funcionario municipal, que se encuentra paseando el finde con su familia en el balneario», denunciaron en las redes sociales. El video rápidamente se viralizó en las redes sociales.

«Recién me pasan este video..SUPUESTAMENTE es un Funcionario Municipal..que se encuentra pasando el finde con su Flia en el balneario de LARROUDE, obvio está en todo su derecho de pasear..Lo que no me parece correcto que lo haga en un vehículo OFICIAL ..dónde los gastos del vehículo lo paga el contribuyente !! De ser así que ESTE FUNCIONARIO esté en ese lugar..QUE MEDIDAS DE TOMARAN DESDE EL MUNICIPIO ??#municipalidaddegeneralpico Me pasaron el nombre del funcionario !!», señala textualmente la publicación.

DESPEDIDO

En las últimas horas trascendió que la intendenta Fernanda Alonso solicitó la renuncia al funcionario, y este ya habría presentado la nota dimitiendo en el cargo municipal.

La comuna piquense aún no oficializó el episodio y la intendenta Fernanda Alonso habría viajado a Santa Rosa. “La información que circuló en algunos medios no es oficial”, indicaron desde el área de prensa municipal al sitio Infopico.

