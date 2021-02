Prefectura incautó once toneladas de soja que iba a ser comercializada ilegalmente

Prefectura confirmó, en un comunicado, que este lunes se incautaron once toneladas de granos de soja de origen ilegal que era transportada hacia un puerto natural no habilitado. La mercadería no tenía «los correspondientes avales aduaneros y que estaba dispuesta para ser exportada de manera clandestina».

El operativo se llevó a cabo en la localidad misionera de El Soberbio donde fue secuestrada la mercadería a la altura del kilómetro 1.135 del Río Uruguay. El personal de la PNA patrullaba la zona ribereña cuando detectó un camión a la vera del Río con bultos en su interior. También se encontraron tres embarcaciones cargadas con bolsas similares.

En total había allí 230 bultos con más de once toneladas de granos de soja que pretendían ser exportados sin pasar por los controles aduaneros. El operativo, de este modo, «impidió que se cometieran varios delitos simultáneos inherentes al contrabando de granos de soja que afectan a la alimentación, a la recaudación fiscal, al registro de granos, al control aduanero y a la obtención de ganancias (generalmente, en divisa extranjera) no declaradas» destacó Prefectura.

El cargamento fue puesto a disposición de la Dirección General de Aduanas de Oberá (Misiones), desde donde continuarán los procesos administrativos y judiciales que correspondan.

Comentarios

Comentarios