San Lorenzo se queda sin Palacios: Matías se fue a Suiza y Julián fue cedido sin cargo

Sorprendió no ver a los hermanos Palacios en la convocatoria para recibir el sábado a Unión. Lo de Matías, quizás, era esperado porque estaba terminando de negociar su salida al Basilea de Suiza, en donde ayer fue presentado y admitió no haberse ido del club con buenas sensaciones. Sin embargo, llamó la atención no verlo en esa lista a su hermano Julián. Y todo tiene un por qué.

El mediocampista de 22 años no será tenido en cuenta por Diego Dabove para la triple competencia de San Lorenzo en el semestre y es por eso que se irá a sumar los minutos que no tendrá en Boedo a otro equipo. ¿A dónde emigra y en qué condiciones? A Talleres de Córdoba a préstamo sin cargo hasta diciembre de este año, con opción de compra de 800 mil dólares por el 65% de su ficha.

Julián debutó en Primera el 23 de noviembre del 2019 ante Atlético Tucumán bajo el mando de Diego Monarriz, quien ya lo había dirigido en Reserva y fue el técnico que le dio más continuidad.

Sin embargo, perdió protagonismo con Soso en el banco y ahora, con el nuevo DT, sus posibilidades son nulas. Se marcha con 16 partidos y un gol ante Vélez, por la fecha 19 de la Superliga 2019/20.

De esta manera, se convierte en la tercera salida desde que se inició el ciclo Dabove en San Lorenzo tras otros dos jugadores que fueron considerados por el ex Godoy Cruz y Argentinos: Santiago Vergini, que fue cedido a Atlético Tucumán, y Cachila Arias, que rescindió su contrato.

Día agitado para los Palacios…

