Basquetbolista pampeano en la Selección Argentina que jugará la ventana FIBA en Colombia

El pampeano Leonardo Lema, jugador y capitán de Atenas de Córdoba, integra la delegación de la Selección Argentina que afrontará el viaje hacia Colombia para disputar la ventana FIBA rumbo a la AmeriCup 2022.

El alero piquense debutó en la Mayor a fines de noviembre del pasado año y, nuevamente, forma parte del equipo dirigido por Gabriel Piccato. El técnico decidió para esta ventana viajar con trece integrantes con miras a asumir los últimos dos encuentros rumbo a la clasificación.

Luego del entrenamiento matutino en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (Cenard) se definió la lista de los basquetbolistas que viajan a Cali entre los que figura el ex jugador de Cultural Argentino e Independiente de General Pico.

«Estoy muy conforme y contento de representar de nuevo a Argentina», dijo el pampeano; y agregó: «mi objetivo, al ser mi segunda presentación, es continuar con la misma línea que en la concentración anterior y tratar de disfrutarlo al máximo».

Lema sostuvo que «hay que hacer lo que me pide el técnico y cumplir con el equipo». El alero, de 22 años, debutó en el seleccionado mayor durante la ventana FIBA que se llevó a cabo en noviembre de la pasada temporada y que tuvo las victorias ante Chile y Colombia, los mismos rivales que enfrentará este domingo y lunes.

«Fue un debut muy positivo, estuve mucho tiempo en cancha que no me lo imaginaba», dijo el alero fundamentando que pudo cumplir con la tarea que le había asignado el técnico Piccato.

«LO MÁXIMO»

«Llegar a la Selección es lo máximo que se puede aspirar siendo deportista», dijo Lema con notables muecas de satisfacción, y agregó: «creo que para cualquier deportista poder representar a tu país es un orgullo muy grande y es lo más lindo que te puede pasar en la carrera».

El basquetbolista piquense participó de las categorías juveniles de la Selección Argentina y fue figura en varios torneos. Durante el Mundial U19 que se disputó en Egipto el jugador de Atenas se convirtió en una de los destacados del certamen. «La Selección no se compara con nada, ya sea en juveniles o en la mayor, aunque ésta tiene doble mérito», dijo y sostuvo: «es algo muy superior».

Con respecto al objetivo de la Selección en la ventana de Colombia y a pesar de que llega como líder del Grupo A, el pampeano dijo que «hay que ir a ganar, mostrar el ADN argentino y buscar la clasificación a la AmeriCup».

CAPITÁN Y REFERENTE

Con apenas 22 años, Leo Lema se convirtió en referente y capitán de Atenas de Córdoba que, pese al proceso de renovación que vive, es el máximo ganador de la Liga Nacional de Básquet. Este año debió tomar la batuta de un equipo en formación y tratar de llevarlo al lugar que la institución se merece dentro de la disciplina.

Lema, que durante el año pasado fue catalogado como una de las 20 joyas de la Liga Nacional, sostuvo que el protagonismo que tiene en su club lo llevó al seleccionado: «sin el rodaje que me dio Atenas, hoy no estaría acá». «Influye bastante tener el protagonismo en el club ya que si no tuviera esa posibilidad nunca se hubieran fijado en mí», dijo.

«Le debo mucho al club que me dio la posibilidad de jugar y ser, con tan corta edad, el capitán», narró y sumó: «también se debe al trabajo que hago día a día para superarme».

El piquense llegó al club más ganador de la Liga en 2015 proveniente desde Independiente de General Pico. Con solo 17 años comenzó a tener rodaje y sumar minutos en la primera y, un año después, se convirtió en titular de un equipo que busca volver a su lugar.

«Atenas me fue formando de a poco, a los 17 años tenía minutos en Liga Nacional y a los 18 era titular. Fui de a poco y tengo claro que la experiencia que me brindó la institución no se encuentra en todos en todos los clubes. Traté de aprovecharlo al máximo», dijo sobre su llegada al Griego.

