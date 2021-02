El desesperado pedido de una maestra de Caleufú: «No quiero ser la próxima Úrsula», rogó

Una maestra de la escuela primaria de Caleufú denunció que su ex pareja, hoy detenido por violencia de género, pero a punto de quedar libre, amenazó que la iba a matar. «Estoy segura que lo va hacer», afirmó Romina Regis.

«Es la tercera vez que queda preso por agredirme: ya separada, cuando le pedí, en su momento, que se vaya, amenazó primero a mis abuelos», rememoró al ampliar que el 22 de febrero recuperará la libertad.

“Después, con el correr del tiempo, por una llamada, por terceros, me amenazó de muerte: está detenido en la Comisaría Tercera de General Pico», informó al agregar que «siempre fue una relación conflictiva». Ambos tienen una hija de 5 años.

Romina afirmó que se separó hace tres años con el hoy detenido y a partir de este momento siempre estuvo con tratamiento psicológico. «Fue una angustia tremenda de mi papá, mi mamá, mis compañeros de trabajo que me ayudaron: la psicóloga fue fundamental», reconoció en declaraciones realizadas en Radio Noticias de Santa Rosa.

La joven graficó el comportamiento de su agresor. «Te hacen sentir culpables, te pegan y te dicen ‘mirá lo que me hiciste hacer’», lanzó.

«Después que te golpeó, se arrepiente, te dice que no lo va hacer, pero que yo también tengo que cambiar, es un arrepentimiento ahí nomás», dudó.

«UN AMOR TOTAL»

Regis afirmó que delante de otras personas siempre fue «un amor total» pero la situación se puso cada vez peor. «Uno termina en un círculo complicado de salir, por los contrastes, hasta que le puse fin», indicó.

Y agregó: «Las amenazas tuvieron siempre, familiares de detenidos, que estaban con él, me decían que si salía me iba a matar, es una persona capaz».

«Me dijo ‘yo voy a salir y voy y te mato y después me mato total no tengo nada que perder: no tengo familia, trabajo’», recordó. Y completó: «Tiene una cara de enfurecido increíble, y realmente lo ves con intención de matar».

PEDIDO

Agrupaciones feministas de militancia social provincial pidieron, de manera encendida, este jueves por el cuidado de Romina.

«Necesitamos que por favor nos escuchen. No queremos más Úrsulas. No queremos que actúen cuando todo pasó y haya una muerta más», previnieron las integrantes de Tamboras del Viento.

Por su parte, los militantes del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos también hicieron público su reclamo.

«Reclamamos al Estado Provincial que arbitre todas las medidas necesarias que garanticen el cuidado y protección de Romina y de sus hijas menores, y al Ministerio de Justicia que esté a la altura de esta circunstancia , que lamentablemente es la triste realidad que le toca vivir a miles de mujeres», cerraron en un escrito.

