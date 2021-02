Cuento del Tío en Castex: Un empleado municipal denunció que lo estafaron en $ 125 mil

Un empleado municipal de Eduardo Castex denunció que fue estafado en $ 125 mil, dado que brindó los datos bancarios para realizar una transferencia bancaria por la venta de una bicicleta, y le sacaron un préstamo bancario por ese monto de dinero.

“Les paso a contar que me estafaron en 125 mil pesos, o sea me sacó un préstamo personal de mi cuenta con datos que yo brinde para una transferencia bancaria x la venta de una bicicleta”, relató el vecino Jorge Puebla en las redes sociales.

En el posteo, indica que el timador figura en su perfil de WhatsApp con el nombre de Javier Vázquez. “Así figura en el WhatsApp. Me siento un pelotudo (sic), pero bueno, lo hago público para que a otra persona no le pasé. Tal vez esta foto no es de él, pero si alguien los llama, lo agendan y aparece esta foto. Tengan cuidado”, advirtió el trabajador municipal.

