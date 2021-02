El BCRA siguió de compras y encadena tres meses con suba de reservas: ¿Qué dicen los analistas?

El Banco Central (BCRA) sigue sumando reservas. Según fuentes del mercado, este martes la entidad monetaria resultó con un saldo a favor de u$s 55 millones por su intervención en el mercado de cambios, por lo que en la semana suma u$s 105 millones y en lo que va de febrero, u$s 555 millones.

«Esta recomposición de reservas se da más que nada a partir de las restricciones al mercado cambiario. Aunque, obviamente, es una buena noticia porque logra revertir el escenario de un salto devaluatorio ante la posibilidad de quedarse sin reservas netas, luego de que en octubre se ubicaron por debajo de los u$s 3.000 millones, según nuestros cálculos», señaló a El Cronista Amilcar Collante, economista de Cesur.

Collante destacó que será un buen dato si la entidad monetaria logra mantener esta tendencia, teniendo en cuenta que en marzo ya empieza a ingresar un poco más las divisas de la liquidación del campo, lo cual se incrementa en abril. Además, se espera un buen nivel de cosecha para esta campaña, a lo que se suma el incremento de los precios internacionales.

«La estrategia oficial de comprimir la demanda mediante las restricciones vigentes permite que el resultado de la intervención del Banco Central sea positivo, con el añadido que estar a un paso de superar el monto obtenido en diciembre pasado», indicó Gustavo Quintana, de PR Cambios.

EL BLUE SIGUE EN BAJA

Las cotizaciones del dólar registraron poca variación durante la rueda. El dólar minorista cerró sin cambios en u$s 94,25 en las pantallas del Banco Nación, mientras que en el promedio de las entidades financieras que releva el BCRA se ubicó en u$s 94,82.

En tanto, el mayorista sumó 10 centavos y alcanzó así los $ 89,53. Quintana destacó que los ajustes cotidianos del tipo de cambio mayorista «siguen y hacen que todos los días se alcancen nuevos máximos históricos, siempre en un proceso de administración de las correcciones que parece lucir algo más suave en el mes próximo a finalizar».

En tanto, el economista Gustavo Ber afirmó que el dólar mayorista «sigue respetando la desaceleración en el ritmo de deslizamiento que viene validando el BCRA, en busca de morigerar la nominalidad de la economía».

Por su parte, las cotizaciones financieras operaron en baja durante casi toda la rueda, aunque al final corrigieron la caída y cerraron en alza. El dólar MEP cerró en $ 139,86, lo que significó una suba de 0,8%, mientras que el contado con liquidación avanzó 0,7% hasta los $ 143,47.

En tanto, el dólar blue retrocedió $ 1 y se vendió en $ 146, quedando $ 10 por debajo del «solidario», que cotiza en más de $ 156.

Al respecto, Ber indicó que la retracción de los dólares financieros, aún ante una creciente percepción de abaratamiento, se debe a que «los operadores desempolvan tácticas de carry-trade en busca de aprovechar las tasas en pesos bajo una mayor calma cambiaria».

