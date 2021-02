El pampeano Julián Kozac sufrió una caída y tuvo que abandonar el Rally Sudamericana

Tras el día de descanso del martes, ayer se reanudó desde Salta el South American Rally Race (SARR) con la quinta etapa entre Salta y Santa María, en la que lideraba en motos el piquense Julián Kozac, que finalmente debió abandonar al sufrir una caída. Producto del fuerte golpe, el piloto piquense sufrió quebradura en las costillas y debió ser internado en el hospital Cafayate, en esa provincia. Hoy se llevará a cabo la sexta etapa, que se pondrá en marcha en Santa María y finalizará en Catamarca.

Kozac, a bordo de una Honda del equipo Mec Team, había iniciado el parcial en el cuarto puesto, a poco más de 35 minutos del líder, el sanjuanino Alberto Ontiveros. El experimentado corredor de motocross, fiel a su estilo, salió decidido a descontar la diferencia con el puntero y como había sucedido en otras etapas, a pura velocidad, se convirtió en líder cuando en una maniobra fortuita perdió el control de su máquina y se cayó. Tras el accidente, logró seguir hasta Santa María, en donde fue asistido por la ambulancia de rescate de la organización y luego trasladado en helicóptero al centro asistencial Cafayate.

«Cuando estaba terminando el especial me caí y sufrí quebraduras en dos costillas. Según los chequeos que me hicieron, no tengo que lamentar ninguna otra lesión. Me dejan toda la noche internado por prevención», contó ayer Kozac, en un breve diálogo con el diario La Arena.

El piquense sostuvo que estaba siendo el más veloz en la etapa. «Es una pena que me haya caído, pero estas cosas suelen pasar. Mañana (por hoy) pienso regresar a La Pampa. Estoy agradecido con todas las personas que me estaban acompañando desde la distancia».

Desde que se puso en marcha la competencia tipo Rally Dakar, Kozac se había convertido en uno de los principales candidatos al título merced a su excelente desempeño en cada una de los especiales. «Estoy siendo muy rápido, y esto a veces me está jugando en contra», había manifestado Kozac el martes.

RESULTADOS

Ayer, el ganador del parcial resultó Ontiveros (Beta), que tardó 5 horas, 07 minutos y 21 segundos para recorrer alrededor de 400 kilómetros. El segundo puesto fue de Diego Gamaliel Llanos y el tercero, el pergaminense Joaquín Debeljuh (Beta).

Ontiveros sigue encabezando las posiciones, escoltado por Debeljuh y el entrerriano Santiago Micheloud (Yamaha).

En tanto que en la categoría M2 se impone el linqueño Diego Roldan, superando al ecuatoriano Mauricio Cuevas y «Tata» Bonetto.

En la clasificación general de carrera lidera el UTV del binomio neuquino Nicolás Zingoni-Fernando Acosta (Polaris), con 26h48m07s.

En auto, la dupla Juan Cruz Yacopini-Alejandro Yacopini (Toyota) se consolida como puntero, con 29h39m26s, delante la coterráneo Javier Bobadilla-Adriano Di Batista (Chevrolet S10), a7h20m45s.

El binomio pampeano Miguel Bergondi-Javier Begondi (Toyota), en auto T1.2, logró ayer el quinto puesto en el parcial, que ganó Claudio Cavigliasso-Mónica Juárez. Los Bergondi marchan sextos en la general, con 22 35m38s.

Nicolás Cavigliasso (Yamaha), por su parte, encabeza las posiciones en cuatriciclos, con 27h40m57s. Más atrás se ubican Andrés Frini y el jesusmariense Facundo Viel, a 5h15m23s.

