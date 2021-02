Trasladaron la torre de endoscopia para realizar estudios a pacientes de Victorica

En el Hospital «Luisa Pedemonte de Pistarini» de Victorica se realizó ayer una jornada enmarcada en el Programa Provincial de Detección Precoz de Cáncer Colorrectal, donde estuvieron presentes funcionarios de la Dirección de Atención Primaria de la Salud (APS), pertenecientes al Ministerio de Salud de La Pampa.

El doctor Ariel Paladini, a cargo de la jornada, dijo que la actividad tuvo como objetivo realizar “un diagnóstico precoz de presentaciones o signos que puedan dar expresiones de cáncer de colon”. “Este tipo de cáncer es el segundo más frecuente en nuestro país. Es prevenible y puede detectarse precozmente a través de una colonoscopía”, advirtió.

TORRE DE ENDOSCOPÍAS

“Actualmente la Provincia cuenta con dos hospitales centrales que realizan este tipo de estudio, que son el Lucio Molas de Santa Rosa, y el Gobernador Centeno de General Pico, por lo que en la geografía pampeana se dificultaba el acceso por las distancias y requería de largos viajes para poder acceder al servicio”, continuó.

Para suplir estas dificultades de la distancia, el Ministerio de Salud adquirió una torre de endoscopias que permite realizar la colonoscopia en cualquier punto de La Pampa, ya que se encuentra emplazada en una unidad que recorre a lo largo y ancho todo el territorio provincial.

PROGRAMA PROVINCIAL

El Programa Provincial Detección Precoz de Cáncer Colorrectal tiene la finalidad de aumentar el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de lesiones que no producen síntomas, que pueden evolucionar a un futuro cáncer de colon. “Con la incorporación de este tercer equipo para diagnóstico que cuenta con la particularidad de ser móvil, es que se realizan estas jornadas, rotando por todos los hospitales de Nivel IV de La Pampa en forma programada y periódica», dijo Paladini.

En Victorica durante la jornada de ayer se visitaron pacientes que ya habían sido detectados por el equipo de Salud local y fueron controlados en sus domicilios. “Es importante resaltar la excelente predisposición del equipo de Salud local como así también de la localidad de Telén, que permitió coordinar y trabajar en forma excelente”, sostuvo.

“Una vez más me enorgullece desde la estrategia de Atención Primaria, esta herramienta que incorporó el Ministerio de Salud de La Pampa, para poder intervenir una de las enfermedades más prevalentes y lograr modificar los indicadores de morbimortalidad de todos los pampeanos. Este tipo de programas no existe en otro lado, se recorre toda la Provincia. Esto viene a sumar el trabajo de los Hospitales Lucio Molas y Gobernador Centeno, no a reemplazar otros estudios más complejos”, concluyó Paladini.

Comentarios

Comentarios