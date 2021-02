La guerra de las vacunas: pelea importada a La Pampa (*)

Otro capítulo más de la grieta política se está desarrollando con toda su furia estos días con el escándalo de “las vacunas vip”. Los hechos que terminaron con la expulsión del ministerio de Ginés González García de su cargo expandieron el debate en todos sentidos y geografías y sus repercusiones llegaron a La Pampa. Peronismo y oposición se metieron obligadamente en la discusión.

Polémica disparada a todos lados

Las denuncias e investigaciones sobre la vacunación realizada por el área sanitaria del gobierno nacional a personas no esenciales se multiplicaron, se expandieron y se federalizaron. La polémica golpeó al gobierno nacional que en un primer momento impulsó la autocrítica con la salida del ministro y después contraatacó. En tanto, la oposición y los medios concentrados cargaron las tintas cuando olieron sangre.

La explosión del escándalo salpicó por doquier: gobernadores de todas las provincias y todos los colores, así vimos las sospechas (y fake news) sobre Axel Kicillof y las denuncias judiciales sobre Horacio Rodríguez Larreta por la privatización de la vacunación.

La guerra de las vacunas se trasladó a todo el país. La televisión nacional avisó que la grieta está siempre latente para encenderse con cualquier chispa y que la próxima campaña electoral que se viene este año se nacionalizará.

El escándalo será un tema que no dejará pasar la oposición porque golpeó al gobierno de Alberto Fernández. Tanto que el presidente no logró capitalizar el lanzamiento del Consejo Económico, algo esperado, y cuyo anunció apenas duró unas horas. La grieta va tomando temas y se va transformando en la coyuntura: si antes la oposición no quería el “veneno” de las vacunas rusas, después decía que no iban a llegar y más tarde que no eran confiables, ahora se enloquece porque se las colocaron a unos antes que a otros.

La politización de los temas y la culpabilización de los errores son dos caras de una misma ofensiva. Cualquier argumento sirve: si nada se dijo cuando los jefes de gobierno tuvieron que poner el hombro en primer lugar para demostrarle a los antivacunas que estaban errados y generar confianza en muchos otros, y ahora estos son cuestionados por haber sido los primeros. Y si no hay hechos que discutir, se inventan, como los tuits de Bullrich y Carrió.

Peleando por la vacuna en La Pampa

En La Pampa ocurrió algo similar a lo que sucede a nivel nacional. Y ya se vislumbra que la grieta nacional dará el tono a la campaña. Para el Frejupa-Frente de Todos y la oposición-Juntos por el Cambio, el tema central seguirá siendo la pandemia: de un lado estará el oficialismo que como otros gobiernos plebiscitará cómo se llevó adelante la gestión de la crisis; del otro la oposición tratando de buscar los errores, como la vacunación vip

En la provincia la oposición que comienza a moverse de cara a las PASO encontró el tema que estaba buscando para intentar esmerilar a la gestión de Sergio Ziliotto. Acusaciones y pedidos de informes se sumaron desde la UCR y el PRO por si hubo personas vacunadas que no debieron serlo en La Pampa. Hasta el momento, a quien eran colocadas no era un tema de interés. Pero el ambiente está agitado. Si antes la oposición estaba en contra de que se dieran datos personales, ahora los pide.

El gobierno provincial, que hizo los deberes (La Pampa es la provincia que mejor llevó adelante el plan de vacunación, y son números duros de las estadísticas lo que lo dicen, no opiniones), tuvo que defenderse sobre la responsabilidad del sistema, a modo simbólico separó al director del hospital de Intendente Alvear por vacunar al intendente local y difundió las campañas a los mayores de 80 años. El caso del intendente, por supuesto, llegó a Clarín, ya que no se lo iba a perder el medio opositor.

La oposición encontró de frente un tema que disfraza un poco sus flaquezas pero que da sentido a su espacio. El gobierno se encontró con un problema que no tenía y que parece sacarlo de foco de todo lo que venía haciendo por la pandemia. Las campañas para las legislativas ya comenzaron antes de que estén las y los candidatos. El año electoral se viene con todo.

(*) Por Norberto G. Asquini (periodista e investigador)

