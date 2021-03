Las series y las películas que Netflix estrenará en marzo

Para preparar el control remoto: pulp latino hecho por los creadores de La Casa de Papel, un documental acerca de un icono del hip hop, una comedia estudiantina y empoderada, Fórmula 1 en medio de la pandemia y la trilogía fundamental de Karate Kid.

SERIES

Tony (10 de marzo)

Tras el bombazo que significó Lupin, Netflix apuesta por otra producción de origen francés. Sigue a un director que, cámara en mano, se infiltra en un barrio pesado. Su objetivo es retratar a un narco con sueños de rapero. Se destaca por su formato de falso found footage.

The One (12 de marzo)

¿Y si se pudiera dar con la media naranja gracias a estudios genéticos? Tal es la premisa de esta serie de ocho episodios basada en Eres tú, la novela distópica de John Marrs. Con algo de Black Mirror y otro poco de West World discurre este drama scifi acerca de amores perfectos que se vuelven pesadilla.

Sky Rojo (19 de marzo)

“Pulp latino” como resultado de una sumatoria singular. La casa de papel + Vis a Vis + Los ángeles de Charlie + Lali Espósito + trata de personas + narrativa de fuga. Así es la nueva serie que lleva el sello de Alex Pina y Esther Martínez Lobato. Tres prostitutas -una cubana, una argentina y una española- emprenden su escape por la carretera con dos proxenetas pisándoles los talones. La temática áspera se mixtura con una puesta en escena de neón y rouge. La jugada más fuerte del mes de Netflix consta de 8 episodios de media hora.

¿Quién mató a Sara? (24 de marzo)

Un hombre pasó 18 años en la cárcel por un crimen que no cometió. Busca venganza contra la familia que lo culpó de la muerte de su hermana. Trampolín remanido que cuenta con el aliciente de ser una producción mexicana de alto rango.

Los Irregulares (26 marzo)

El relato se apoya en la Londres victoriana y el universo de Arthur Conan Doyle desde un ángulo fantástico. El título refiere a un grupo de personajes de Baker Street que lidian contra males sobrenaturales junto a Sherlock Holmes y el Doctor Watson.

LARGOMETRAJES

Karate Kid I, II y III (1° de marzo)

La N roja pretende sacarle el máximo provecho a Cobra Kai, la serie que relee la saga ochentosa de piña patada piña. Desde comienzo de mes podrá verse la trilogía fílmica basada en Daniel LaRusso y el Señor Miyagi. Y con algo de Johnny Lawrence.

Moxie (3 de marzo)

¿Chicas pesadas del 2021? Chicas, colegio secundario y la presencia de Amy Poehler (como directora y en elenco) remite a aquel clásico concebido por Tina Fey. Pero en este caso la lupa no se posa sobre las populares y divinas sino en una chica que siempre intentó pasar inadvertida. Pero Vivian (Hadley Robinson) también se harta. Bajo el empuje de su mamá, decide lanzar una revista clandestina para echar luz sobre la discriminación y las irregularidades de su escuela. La revolución de las pibas.

Halloween (8 de marzo)

Con esta película de 1978 sucedieron varias cosas: John Carpenter inició el género de las slasher movies, fue el debut de Jamie Lee Curtis en el cine y la primera matanza de Michael Myers. Clásico absoluto del terror.

La rosa de Bombay (8 de marzo)

Esta multipremiada animación india se destaca por su faena artesanal y la fábula de un amor imposible. Bollywood también tienen quien lo dibuje. Fue parte de la selección de la Semana de la Crítica de Cannes.

Vidas de papel (12 de marzo)

Neorealismo turco. El encargado de un depósito de residuos de Estambul entabla una amistad con un niño de 8 años que busca a su familia.

Más locos que una cabra (18 de marzo)

Buddycop movie pero con tonada brasileña. Un policía rural y un paulista buscan una cabra. Arma mortal gostosa.

DOCUMENTALES

Biggie: I Got a Story to Tell (1° de marzo)

Repaso íntimo de la vida de Christopher Wallace más conocido por su seudónimo artístico: The Notorious B.I.G. El trabajo analiza su obra y lo que significó para el hip hop su muerte en 1997. Además del material inédito se destacan entrevistados como Sean Combs.

El Reino Perdido de los Piratas (15 de marzo)

En la línea de La era Samurai, con su equilibrio de drama épico y documental, esta serie hurga en las historias de los piratas en su época de gloria. Batallas, la locura por el oro y gente con mucha barba.

Operación Varsity Blues: Fraude universitario en EE. UU. (17 de marzo)

El true crime tendrá lugar con un caso que sacudió a la opinión pública estadounidense. Ivy League, celebridades y una red de sobornos casi perfecta. Sobre como la educación privada engendró su propio sistema para favorecer a los más privilegiados.

Formula 1: Drive to Survive (19 de marzo)

Tercera temporada de la entrega que sigue por dentro la máxima competición automovilística. La particularidad de una competencia realizada en medio de la pandemia, la cámara dentro de los boxes, podios inesperados y un nuevo título mundial para Lewis Hamilton.

