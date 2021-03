En Diputados dictaminaron los pliegos del directorio de Empatel Sapem

Antes de comenzar la comisión Peticiones, ayer se solicitó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Carlos Zamudio, quien fuera Director General Legislativo. Luego, se trataron los pliegos de la empresa Empatel, en los que se propuso como Directores Titulares a José Andrés Zulueta, a Norma Analía Torres y a Diego Fernando Salaverry Martínez; como Directores Suplentes a Ariana Gómez, a Dante Adalberto Moreno y a Eduardo Ariel Helt; como Síndicos Titulares a Ivana Valeria Álvarez Burgos y a Gabriela Bruno; y como Síndicos Suplentes a Lucas Ceferino Gaggioli y a María Lis Fraire.

Solo los pliegos de Helt y Fraire fueron dictaminados favorablemente por mayoría, por minoría fijando posición en el recinto y rechazado por la segunda minoría de Comunidad Organizada. Con el resto de los pliegos los legisladores emitieron dictamen favorable por mayoría del Frejupa, Propuesta Federal y Comunidad Organizada, y fijando posición en el recinto por parte de la UCR.

EMPRESA Y DIRECTORIO

Zulueta explicó, en la Sala del Pensamientos, que la ley crea la empresa. “También establece la composición del directorio, que se compone por dos directores propuestos por el gobierno, un director por la primera minoría, un síndico del gobierno, un síndico para la primera minoría, además de dos directores compuestos por cooperativas y Aguas del Colorado, y dos síndicos”, explicó.

“Con la empresa constituida, lo que seguiría es trabajar en un buen plan de negocios. Continuar en el trabajo que viene haciendo Aguas del Colorado con internet. También tratar de abastecer con fibra óptica a nivel provincial”, adelantó.

Explicó que se critica la velocidad de internet, pero según los datos del Enacom, el año pasado fue duplicada la velocidad, con 8 megas de bajada por hogar. “Hay localidades que tienen dificultades, como saben el cuello de botella es lo que se denomina la última milla”, advirtió Zulueta.

MARCAR DIFERENCIA

“Me ha tocado acompañar al ministro Curciarello, y tengo el recuerdo de un intendente que me comentaba que su localidad empezó a perder habitantes cuando dejó de pasar el tren. Yo creo que si miramos para el futuro, con la fibra óptica va a pasar algo muy parecido que con lo que ocurrió con el tren. El día de mañana las localidades que tengan fibra óptica van a marcar una diferencia muy importante, porque genera muchas fuentes de trabajo, mejoraran los servicios, y la empresa tiene que estar al servicio de eso”, destacó.

“Empatel es una empresa orientada a generar una rentabilidad económica, pero además de eso tiene que tener una mirada profunda sobre la rentabilidad social. Si miramos, General Pico y Santa Rosa tienen muy buenos servicios, el desafío es mirar hacia el interior de la provincia”, cerró.

RENTABILIDADES

Por su parte, Analía Torres expresó que este tipo de empresas tienen dos tipos de rentabilidades. “La que te hace crecer, y la que le imprime el gobernador (Sergio Ziliotto), que es la rentabilidad que se va a ver a futuro, a partir del crecimiento de los municipios, porque el resultado se verá reflejado en una mejor educación, mejor salud, conectividad en el campo para que se pueda hacer un control del rendimiento, entre otras cosas”, dijo.

CRÍTICAS DE FONSECA

Fonseca que previamente acusó al oficialismo y la oposición tener un acuerdo para quedarse con todos los cargos, después planteó el “cese ilegal de designaciopnes” porque “no están dadas las condiciones de integrar la empresa ya que la están usurpando”.

Luego les preguntó a Fraire y Helt si leyeron la ley, ya que ellos “no representan a Comunidad Organizada”. En ese momento intervino Martín Ardohian para transmitir que no corresponde ese tipo de preguntas porque si está en desacuerdo tiene la posibilidad de votar negativamente. Fonseca respondió que puede hacer las preguntas que quiera, ya que considera que hay dos personas que deberían ser ocupadas por Comunidad Organizada, y que no hacer ese tipo de interrogantes sería algo “indigno”. “Vamos a acompañar todos los pliegos, pero no podemos aceptar dos pliegos ilegales”, concluyó.

RESPUESTA A FONSECA

Fraire respondió: “No sé qué ley estaré violando de acuerdo a lo que usted dice. En todo caso yo he sido invitado a esta comisión”. Ardohain insistió en que “uno escucha con mucho respeto, pero no puede tolerar que maltrate a toda la institución”.

Por último, Julio González dijo que “no puedo quedarme callado ante tantas acusaciones”. “Nosotros hemos puesto los fundamentos en su momento y se ha hecho todo de manera democrática”, concluyó.

