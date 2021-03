Cristina: «La Justicia contribuyó a que Macri ganara las elecciones y es responsable de la crisis»

Cristina Kirchner aseguró que el Poder Judicial interfirió en el triunfo de Mauricio Macri en 2015 y, por lo tanto, es «responsable» de lo pasó durante el gobierno de Cambiemos y de la crisis económica actual. La vicepresidenta hizo una durísima presentación ante la Cámara de Casación por la causa dólar futuro. «Yo estoy acá sentada y el otro mirando partidos en Qatar», lanzó.

La vicepresidenta expuso ante la Cámara de Casación por la causa dólar futuro y realizó un durísimo alegato sobre la Justicia. «Es un sistema podrido y perverso», lanzó Cristina al final de un enardecido discurso.

La ex presidenta hizo un detallado repaso de la causa dólar futuro, desde la presentación de la denuncia en 2015 hasta la pericia del año pasado que determinó que no hubo perjuicio contra las cuentas del Banco Central.

No fue casual el repaso ya que destacó que la presentación se hizo cinco días después de la primera vuelta electoral de 2015, cuando Macri había quedado a un paso de la presidencia. También remarcó que el fallecido juez Claudio Bonadío hizo un allanamiento al BCRA cinco días antes del ballotage. «El objetivo era provocar una devaluación», dijo.

«Eso no solamente es lawfare, es también intromisión y manipulación de la política electoral por parte de ustedes los miembros del Poder Judicial», afirmó Cristina, que en otro pasaje calificó la causa del dólar futuro como «un leading case de manipulación del poder judicial en los procesos electorales y en la política».

«Ustedes (los integrantes del Poder Judicial), fueron responsables de lo que pasó (durante el gobierno de Macri) y lo que está pasando», continuó y los acusó también de ser responsables del endeudamiento. «Me da mucha bronca porque la que sufre es la gente. No podemos aumentarle a los jubilados porque tenemos deudas hasta acá», agregó.

«Ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese Gobierno ganara las elecciones y a que hicieran lo que hicieron. Ustedes son responsables de lo que está sufriendo la gente», remató ante los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetevaña y Ana María Figueroa.

«Me sentaron acá diciendo que le había causado perjuicio al Estado por 55 mil millones de pesos y hoy los argentinos debemos 44 mil millones de dólares al FMI y ustedes también son responsables. No miren para otro lado», dijo Cristina que también remarcó que el acuerdo de Macri con el Fondo «violó todas las normas internas de la administración pública».

La ex presidenta también culpó a los jueces de los sucesivos endeudamientos de la Argentina, poniendo como ejemplo el rol de Federico Sturzenegger en los gobiernos de De La Rúa y Macri. «Nos pasó en el megacanje. ¿Y quién estaba ahí? Sturzenegger, el devaluador que hoy da clases en la Universidad de Columbia», ironizó. «Lo sobreseyeron en 2001 y lo vuelven a sobreseer», dijo tras recordar que Petrone y Barroetevaña le negaron recursos contra el economista.

«Y el Presidente que nos volvió a endeudar, devaluando y devaluando, se va a ver partidos de fútbol por el mundo», se quejó contra Macri. «Yo sentada acá, acusada en una causa que se manipuló al calor del proceso electoral, y el otro en Columbia dando clases y el otro viendo partidos en Qatar», insistió.

En otro tramo, Cristina se refirió al caso del camarista Gustavo Hornos, cuestionado por sus visitas a Macri cuando era presidente. «Hornos preside la Casación que todos ustedes integran, se comprobó que iba a reuniones con Macri en la Casa Rosada, la verdad no sólo deberían reclamarle renunciar a la Presidencia sino algo más. ¿Qué van a hacer con Hornos?», desafió.

Al final también dijo que el procesado fiscal Carlos Stornelli «amenazó al Presidente de la República» al decir que quería tener una charla «hombre a hombre» con Alberto cuando concluya su mandato. «¿Saben dónde lo va a querer ver? En un sillón para tomarle indagatoria, eso fue lo que hizo ese señor que sigue siendo fiscal», completó.

En la audiencia también participó Axel Kicillof, quien afirmó que la causa es una «infamia absoluta» usada para «ganar elecciones» y «para un negociado» del macrismo. «La causa fue un instrumento y una maniobra de distracción, esa es la verdad y lo más extraordinario es que nunca se denunció un delito claro», dijo.

También hablaron el presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce, y el ex titular de la entidad, Alejandro Vanoli, quienes pidieron ser sobreseídos. «Si la pericia se hubiera hecho antes jamás habría sido elevada a juicio la causa. No se verifica ninguno de los delitos, antes bien, la pericia los descarta de plano», dijo Pesce.

En tanto, Vanoli dijo que «la acusación pretendía demostrar que el Banco Central tenía que actuar como si fuera un kiosco, pero no. No es una empresa que tenga que ganar plata, el objetivo del Banco Central es ejercer su capacidad de regulación y operación monetaria y cambiaria». El ex funcionario acompañó con una detallada explicación técnica.

