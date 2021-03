Maggio considera que «es el momento de las mujeres» pero Verna «tiene que encabezar» las candidaturas del Frejupa

La secretaria de Cultura de La Pampa, Adriana Lis Maggio, aseguró que indudablemente «este es el momento de las mujeres» para integrar las listas para las elecciones legislativas, pero consideró que dentro del Frente Justicialista Pampeano (Frejupa) el ex gobernador Carlos Verna debería encabezar la nómina de candidatos a senadores nacionales. «No soy objetiva, es mi líder. Si es candidato también indicaría que está bien de salud y eso es muy importante. Pero, su trabajo sumaría al país y a la provincia. Hoy es un momento para líderes capacitados de estas características», destacó Maggio en Eduardo Castex.

La funcionaria provincial ayer entregó en comodato el Cine Móvil a las autoridades municipales de Eduardo Castex, visitó la Biblioteca Popular «San Martín» y también concurrió al Museo Histórico Municipal «Juan Ricardo Nervi» porque se preparan conmemoraciones para recordar el centenario del natalicio del escritor y pedagogo castense.

Maggio destacó que en estos difíciles momentos provocados por la crisis económica que generó el macrismo y la pandemia de la coronavirus, personalmente considera que la literatura y la política «pueden cambiar el mundo».

«Aunque lamentablemente el mal uso de herramientas partidarias hace que a veces algunas personas no tengan ganas de participar, pero es trascedental la participación política para modificar la realidad», destacó.

Asegura que se desempeña en la función pública con el convencimiento «de mejorar la realidad», y hacer un aporte a la sociedad pampeana. «Uno reconoce esa definición de que la política es el arte de lo posible, pero creo que es el momento de poner más acento en el arte que en lo posible, porque el arte hace lo imposible», expresó.

«Tenemos que estar atentos como ciudadanos, porque no hay otra manera de salir de estas situaciones si no es colectivamente, sino es en conjunto y en forma universal con cooperación entre los países, no salimos de esta situación. La pandemia nos mal enseño que la único forma de que todos se modifique es en conjunto», respondió Maggio.

-Maggio, se avecinan tiempos políticos. ¿Cuál será el rol de la mujer en estas elecciones?

-Ojalá sea de protagonismo absoluto. Sueño que las mujeres encabecen las listas, que las mujeres no sean segundas, ni suplentes, pero no por una cuestión de género, sino porque las mujeres hemos desarrollado herramientas de trabajo y de pensamiento, donde hacemos cien cosas a la vez. Veo en el gobierno provincial, donde todas las segundas líneas somos mujeres, y establecemos una red de trabajo ejecutivo fundamental en la provincia. Creo que es el tiempo de las mujeres, y si pudieran desligarlo de la cuestión de género que es otro tema más complejo, para tomar un rol más activo. Quien no lo entienda, no entiende para dónde va el cambio de la realidad.

-¿Y dentro del PJ o Frejupa cuáles son sus preferencias?

-Nombraría a muchas mujeres, pero no estoy en ese detalle de los partidos. Me parece bien que se hayan votado los cupos porque todavía son necesarios para cumplir los espacios para las mujeres. Pero hay una lista larguísima de mujeres que podrían ser candidatas, más que hay líderes trascendentales que es bueno que estén en la cancha, como (Carlos) Verna, como el gobernador (Sergio) Ziliotto, como Alberto (Fernández). Esta gente está formada y comprometida, y tiene que estar trabajando en estos momentos para la provincia y el país. Y eso no quita que las mujeres estemos cercanas. Y no lo digo solamente yo, sino que lo dice permanentemente la líder política más importantes que hay actualmente en el país, que es Cristina (Fernández) y es una mujer.

-Hoy se espera una definición de Carlos Verna sobre una potencial candidatura a senador, dado que es el dirigente con mayor peso político dentro del Frejupa.

-En eso, como dijo el ministro Pali Bensusán, no soy objetiva, porque es mi líder. Verna tiene que estar en la cancha, y en eso coincido plenamente con Bensusán. Sobre todo porque si fuera candidato, eso indicaría que está bien de salud y lo puede hacer. Y me parece que su trabajo sumaría al país y a la provincia. Hoy es un momento para líderes capacitados de estas características.

Comentarios

Comentarios