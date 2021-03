Marino: “No voy a ser candidato a senador nacional en las elecciones de octubre”

“No me puedo bajar de donde nunca me subí. No seré candidato a senador nacional en las elecciones de octubre”, anunció el senador nacional Juan Carlos Marino (UCR La Pampa). “Hoy la gente tiene otros problemas, y no está preocupada por las candidaturas”, explicó Marino en una conferencia de prensa en un hotel de Santa Rosa .

“Tiene que haber caras nuevas porque en la UCR y Juntos por el Cambio hay mujeres y hombres con la capacidad suficiente para ocupar el cargo que dejaré el 10 de diciembre”, indicó en las declaraciones formuladas en la capital pampeana, en una conferencia de prensa que transmite por sus redes sociales.

“Esto no significa que me retiró de la política, porque soy joven. Pero, hoy es una locura hablar de candidaturas cuando la gente la está pasando tan mal”, agregó.

“En la agenda de los políticos parece que no está la agenda de la sociedad, y quiero salir de eso. Quiero trabajar cerca de la gente. Me da vergüenza ajena hablar de candidaturas cuando el país está desbastado en una crisis muy profunda”, expresó.

“Desde el 11 de diciembre continuare recorriendo la provincia como un vecino más, trabajando para apoyar a mi partido y tratando de armar un gran frente electoral para ganar las elecciones en 2023 en La Pampa”, anticipó.

