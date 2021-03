Alberto Fernández evalúa indexar los aumentos de tarifas a la variación salarial

Alberto Fernández estudia un nuevo cuadro de tarifas de servicios públicos atado a la variantes de las negociaciones paritarias, según le anticipó a Sergio Massa en una desayuno y confirmó por la noche en una entrevista televisiva. También enviará la ley para promover la industria automotriz y de hidrobarburos.

«El Estado debe seguir subsidiando a los sectores más postergados, pero queremos que llegue a ellos y no a todos. Porque sino se beneficia gente que podría pagar. Ese trabajo me demanda 7 u 8 meses», sostuvo el presidente en C5N.

«Mientras tanto -continuó- he pedido que haya una ley que demande la emergencia tarifaria y me autorice a aumentar tarifas con algún límite. Yo he pensado en un porcentaje del aumento salarial. Esas son cosas que estamos charlando con Diputados».

Alberto garantizó que los aumentos previstos en el último cronograma de Mauricio Macri quedaron en el olvido. «Sino el gas hubiera crecido un 80% en octubre y un 120% ahora. Y la luz el 160%. Eso no lo voy a hacer. Para mí las tarifas deben ser acordes a una sociedad dada en un momento dado y no pueden ser un dilema para el consumidor», prometió.

Como anticipó LPO, el cronograma de Diputados retomará las actividades con la ley para aumentar el mínimo no imponible de Ganancias a 150 mil pesos, que empieza este martes a tratarse en comisión, y se tratará junto a una reforma del monotributo para aumentar las escalas. Luego llegará otra para los autónomos.

El presidente le anticipó a Massa que pronto ingresará el proyecto para incentivar la industria automotriz, mediante beneficios fiscales que garanticen inversiones por US$ 5.000 millones de dólares y la creación de un Instituto de Movilidad, que apunte a promover el reemplazo de combustible con motores de combustión interna.

Se buscará que sean sustituidos por autos eléctricos, energías alternativas como el hidrógeno o el litio, metal más liviano de la tabla periódica convertido en el oro del siglo 21 por su uso para las baterías. La mayor cantidad de reservas se encuentra en Chile, Bolivia y Argentina, donde sólo se realizaron tareas de extracción.

Alberto también enviará una ley para aportar beneficios a la agroindustria, con el objetivo de agregar valor a las exportaciones; y otra para redefinir la tarea de los hidrocarburos, cuyos principales exponentes se molestaron por la continuidad de los beneficios a los biocombustibles, a través de un proyecto que aprobó el Senado y Diputados cajoneó.

Comentarios

Comentarios