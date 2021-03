Espionaje ilegal M: El macrismo espió a Carlos Verna entre 2017 y 2019

La Dirección Nacional de Migraciones denunció ante la Justicia el funcionamiento de un sistema de espionaje en el área durante la gestión de Mauricio Macri. Según la denuncia, hubo un seguimiento ilegal de 58.169 personas, entre las que se encontraban políticos, sindicalistas, empresarios, periodistas y artistas.

En el listado figura el ex gobernador de La Pampa Carlos Verna, de quien siguieron los movimientos entre 2017 y 2019. Entre las entidades que ingresaban a la base de datos para ver sus movimientos se encuentra la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). «Si espiaban a (Emilio) Monzó, que le sacaba las leyes a Macri, mirá que no me iban a espiar a mí que los confrontaba», le dijo Carlos Verna a LA ARENA ante la consulta.

El sistema ilegal montado fue hallado por la nueva gestión al asumir en la Dirección Nacional de Migraciones. En el área se halló un sistema paralelo de alertas mediante el cual se realizó el seguimiento ilegal de ingresos y egresos del país de más de 58 mil personalidades de diferentes ámbitos, sin ningún tipo de requerimiento judicial yendo en contra de las normativas vigentes.

Seguimiento a Verna

Según fuentes del Ministerio del Interior de la Nación, área de la que depende Migraciones, en el listado de personas seguidas de manera irregular se encuentra el ex gobernador Carlos Verna. Sin embargo, aclararon que su seguimiento no se hizo a través del sistema «SiCam Halcon», sino que a través de un control esporádico de sus movimientos.

Esto se debe a que al comienzo de la gestión, desde Migraciones indicaron que se detectó un excesivo otorgamiento sin criterios de claves que permitían acceder a información personal de ciudadanos y sus movimientos migratorios. Por ejemplo, había 20.400 claves otorgadas a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. «Este número es mucho más sugestivo si consideramos que en ese momento esa fuerza contaba con solo 13.000 mil policías, es decir que accedieron a más claves que policías», señalaron.

Fue de esta manera que siguieron los movimientos del ex mandatario pampeano entre el 8 de marzo de 2017 y el 28 de abril de 2019. Según la ficha a la que accedió este diario, la Agencia Federal de Inteligencia observó los pasos del gobernador durante marzo del 2017 y luego volvió a requerir información del ex mandatario en abril de ese mismo año.

Durante esos años, que incluyen las visitas de Carlos Verna a Buenos Aires, sus pasos también eran monitoreados desde distintas áreas, como la Dirección General de Información, Análisis y Control Migratorio, y delegaciones de distintas provincias.

Sistema ilegal

Estos seguimientos irregulares, fueron denunciados el 22 de octubre del año pasado por la titular de la Dirección, Florencia Carignano. «Este seguimiento ilegal, que viola además la protección de datos personales, no contaba con ninguna autorización judicial ni requerimiento formal alguno», indicó la actual conducción de Migraciones.

En la presentación judicial, a la que accedió el medio porteño, se explica que en la órbita de Migraciones funciona el módulo «SICaM Halcon», que posibilita la obtención de información del Registro Nacional de Ingresos y Egresos en tiempo real y mediante alertas específicas.

Este sistema permitía obtener información sobre el ingreso y egreso de personas al país en tiempo real y mediante alertas específicas que implicaban indicaciones sobre a quién debían avisar si determinada persona entraba o salía del país.

Sin embargo, este seguimiento ilegal, que viola además la protección de datos personales, no contaba con ninguna autorización judicial ni requerimiento formal, consignó Página 12. El total de registros detectados en este sistema son más de 58.000, entre los que se encuentran periodistas, políticos, empresarios, artistas, y deportistas. En el listado de las personas incluídas en este sistema de alertas sin respaldo judicial ni administrativo figuran Hugo y Pablo Moyano, Sergio Maldonado, Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner, Julio De Vido, entre otras figuras.

