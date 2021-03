Desde La Adela exportarán alimento balanceado para las salmoneras en Chile

Un amplio proyecto económico e industrial está llevando la empresa Tri-Aud SA en La Adela, con el objetivo final de exportar alimento balanceado para las salmoneras del sur chileno, además de producir otro tipo de productos para empresas pampeanas.

Los propietarios de Tri-Aud S.A. son pampeanos y tienen inversiones en la zona de Trenel, buscando también darle solución a los frigoríficos pampeanos con los huesos y vísceras, ente otras cosas.

Uno de los integrantes de la empresa, Aníbal Pessacg, detalló que la idea de instalarse en La Adela fue “con el objetivo de poder darle una solución a los frigoríficos que se ubican en la provincia de Río Negro y los cercanos a esta localidad”. “Queremos comenzar a procesar para los frigoríficos los huesos y vísceras en tiempo y forma. Es importante el mercado interno, pero también exportar nuestras harinas a Chile por la cercanía que tenemos por ejemplo con Valdivia, estamos más cerca de ciudades chilenas que de Buenos Aires”, puntualizó.

“En esas zonas chilenas se fabrica el balanceado para los peces, hay grandes salmoneras y en este momento están llevando harina de carne desde Brasil. Comenzaremos con el mercado interno y luego tenemos la idea de ir por el mercado chileno en un plazo no muy largo. Estimamos que nuestra planta estará en marcha a mediados de este año en los meses de junio o julio. En estos momentos está a punto de finalizarse la obra civil y luego instalaremos las máquinas que están en la otra fábrica ubicada en Trenel”, detalló el entrevistado.

“No son momentos fáciles para nadie, venimos retrasados ocho meses debido a la pandemia, tuvimos que cerrar un tiempo porque me enfermé de Covid 19 pero no nos detuvimos totalmente, despacio seguimos trabajando para poder instalarnos. Por ahora no hemos pedido ningún tipo de financiamiento. Ha venido gente de la Provincia a visitarnos, la idea de los socios es no pedir por ahora financiamiento, nos manejamos con recursos propios”, destacó.

PRODUCTOS Y EXPORTACIÓN

“De nuestra planta saldrá harina de carne que se destina a los balanceados de cerdo, aves y peces y por el otro lado cebo para las jabonerías o distintos productos de refinería como la parafina o margarinas. Nosotros sacamos dos productos solamente”, detalló.

Pessacg admitió que no es fácil lograr la autorización para exportar a Chile, dado que se requiere mucha documentación y sobre todo la esterilización de la mercadería que entra a ese país. “Si se logra eso, se allana el camino, como le pasó a Brasil. Creo que Argentina va a lograr poder exportar sus productos, más con los costos de fletes. Estamos a 600 kilómetros de Temuco y eso es beneficioso. Por otro lado hay que tener en cuenta los vaivenes de nuestra economía porque hoy tenemos una ventaja con Chile y ojalá que sigamos con un dólar competitivo para poder seguir exportando”, reiteró.

PARQUE INDUSTRIAL

Pessacg destacó que en el Parque Industrial de La Adela cuentan “con todo lo necesario”, aunque estaría faltando gas natural, por lo cual inicialmente trabajarán con calderas de fuel oil.

“La Adela es un lugar estratégico, la entrada a la Patagonia y nos queda muy bien posicionada para ir a buscar la mercadería a todos los frigoríficos de Río Negro”, enfatizó.

FUENTES DE TRABAJO

El emprendedor aseguró que este proyecto generará fuentes de trabajo. “Necesitaremos un ingeniero para la parte eléctrica y 15 o 16 operarios de acuerdo a los turnos que se trabajen que son muy extensos”, anticipó.

