Agustina García presidirá la Juventud Radical de La Pampa

La diputada Agustina García se convirtió en la nueva presidenta de la Juventud Radical de La Pampa, durante un encuentro provincial celebrado el sábado: «en pos de la unidad, las y los jóvenes del partido dieron muestra de que la diputada provincial era la mejor persona que las y los representa», informó la oficina de prensa de la JR. De esta forma la línea interna «Cantera Popular» seguirá conduciendo a la juventud por séptimo año ininterrumpido en casi todos los comités pampeanos de la JR.

«No fue ningún triunfo personal sino del espacio y el grupo de militancia. Este es un proyecto en el que veníamos trabajando desde hace años, con la convicción de que había que dar un salto en la Juventud Radical y tener mayor compromiso partidario», aseguró la legisladora. Aclaró que la agrupación «Cantera Popular» es una línea «que pertenece a un espacio nacional y que en La Pampa no se identifica con ninguno» de los colores representativos de las distintas líneas.

«El hecho de una mujer reemplace a un hombre en la Juventud Radical es normal» y recordó que «la Juventud Radical lleva dos gestiones consecutivas con presidentas mujeres y tenemos claro los roles igualitarios de hombres y mujeres en la sociedad», dijo García en Radio Noticias de Santa Rosa.

RENUNCIAMIENTO DE MARINO

Consultada sobre el «renunciamiento» de Juan Carlos Marino, que anunció la decisión de no presentar su candidatura en la PASO, García reconoció que el senador «estuvo 18 años en su gestión legislativa y es importante que dé un paso al costado en forma voluntaria».

«La renovación es totalmente necesaria pero hay que ver quién viene detrás: si alguien que quiere hacer lo mismo o que viene a cambiar el partido» y opinó que «no solamente debemos cambiar nombres, también tiene que haber ideas nuevas y proyectos», dijo.

«ALIANZAS NECESARIAS»

Los radicales «debemos ir por más. No podemos seguir yendo a una elección sabiendo que ya perdimos. Es necesario proyectar un partido con ideas y propuestas para la gente, llegar a cada elección con un proyecto claro» dijo García.

Advirtió que dentro de la Unión Cívica Radical «hay autocrítica y también hay gente enojada. Creo que el partido cedió espacios en esta alianza electoral, que nunca fue alianza de gobierno”. “Pero de ahí a volver solos como Lista 3 hay mucho trecho. La UCR de hoy no es la misma de 1983: me encantaría tener un Raúl Alfonsín, como cuando levantabas una baldosa y salía un radical, pero el partido ha perdido mucho y no estamos en condiciones de ir solos a una elección. Soy partidaria de las alianzas como herramienta para llegar al gobierno», reiteró.

Para García «la autocrítica no pasa por echar culpas, sino por entender cuáles fueron los errores y subsanarlos. ¿Tenemos una figura nacional que nos represente como radicales? Bueno, vayamos con ésa, formemos cuadros para sostener un candidato presidencial propio y no tener que ir en la boleta de otro» señaló.

Mientras tanto, la Juventud Radical empezará ahora «a recorrer los pueblos, reunirnos con jóvenes y conformar juventudes radicales a lo largo y ancho de la provincia, algo que aportaría mucho al partido». Para eso planean «diagramar una agenda de trabajo para este año, comprometidos con la cuestión electoral pero también decididos a reconstruir el radicalismo en todos los pueblos», concluyó.

