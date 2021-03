Champions League: El PSG de Pochettino enfrentará a Bayern Múnich en una reedición de la final 2020

París Saint Germain de Francia, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, jugará ante el vigente campeón Bayern Múnich de Alemania, una reedición de la final 2020, en los cuartos de final de la presente Liga de Campeones de Europa, tras el sorteo realizado este viernes en la sede de la UEFA, en la ciudad suiza de Nyon.

El equipo francés, que cuenta en su plantel con los argentinos Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi, además del fancés Kyllian Mbappe y el brasileño Neymar, entre otras figuras, volverá a encontrarse con el poderoso Bayern Múnich, que tiene como estandarte al goleador polaco Robert Lewandowski, jugador FIFA The Best el año pasado.

La final 2020 se jugó el 23 de agosto en el estadio Da Luz de Lisboa, Portugal, y el Bayern la ganó por 1 a 0 con gol del francés Kingsley Coman.

Por su parte, Real Madrid de España tendrá como adversario en esta instancia al Liverpool inglés, el actual campeón de la Premier League que en esta temporada quedó lejos de poder intentar retener ese título, dirigido por el alemán Jürgen Klopp.

Las restantes llaves de cuartos serán protagonizadas por el Manchester City inglés, con el argentino Sergio Agüero y dirigido por Pep Guadiola, ante Borussia Dortmund, que llegará con su máximo goleador y figura el noruego Erling Haaland, mientras que el Porto de Portugal, con el exarquero de Lanús Agustín Marchesín, estará ante el Chelsea inglés.

The road to Istanbul is set! 😍

Which 2 teams will make the final? 🤔#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/HdgWQRCMHQ

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 19, 2021