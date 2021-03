Un detenido por cultivar marihuana en el jardín de una casa en Santa Rosa

La Policía Federal realizó ayer un allanamiento en una vivienda de Plumerillo y Circunvalación, en Santa Rosa, donde encontraron «varias plantas de marihuana» en pleno frente de una casa ubicada en el corazón del barrio Matadero. Fuentes ligadas a la investigación revelaron que el imputado es Héctor Mario ‘Sapo’ Valquinta.

El allanamiento fue ordenado por el juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, porque la misma Policía Federal había detectado que las plantas estaban en el frente de la vivienda, contra la reja, a la vista de todo el mundo».

Personal de la División Unidad Operativa Santa Rosa, de la Policía Federal, realizó el allanamiento ayer alrededor de las 13.30 horas, en la vivienda del barrio Matadero. «No hizo falta buscar mucho porque las plantas estaban a la vista de todos, en el frente de la vivienda», señalaron los investigadores, publicó el diario La Arena.

Desde el juzgado federal indicaron que «la plantación sigue siendo un delito, por eso se ordenó el allanamiento”. “Además, está establecido que se tienen que retirar las plantas. En caso de que alguien tenga marihuana para consumo personal, o por una cuestión medicinal, tiene que tenerlas a resguardo, y debe consumirla sin afectar a terceros. En este caso sobresalían por la reja para la vereda», explicaron.

Por otro lado, señalaron que «es difícil de entender que alguien plante así en la puerta de su casa, o bien es una muestra de impunidad, como para demostrar algo así como ‘yo hago lo que quiero y a mí no me pasa nada’. Realmente no se puede comprender que una persona actúe de esta manera».

Lo más raro de la situación es que con el tamaño, sobre todo de una de las plantas, ubicada justo en la ochava, más alta incluso que la reja, no se haya detectado su presencia con anterioridad.

Desde el Juzgado, en tanto, explicaron que a Valquinta «se lo detuvo y se lo llevó a la dependencia policial, donde se hace el trámite de identificación, se sacan las huellas digitales, se averigua su forma de vida respecto a si tiene antecedentes y demás. Después de todo eso, en caso de no tener antecedentes, se lo deja en libertad, pero si se encuentran otras cosas que impliquen otros delitos queda detenido y mañana (por hoy) lo traemos para indagarlo».

LARGO HISTORIAL

El nombre de Valquinta suele verse envuelto en escándalos desde hace tiempo, especialmente por su accionar en el Matadero, donde grupos de vecinos y vecinas se unieron en el último tiempo para denunciar distintos hechos de violencia, amenazas y amedrentamiento.

En septiembre pasado, Héctor y su hermano Jorge estuvieron un mes presos acusados por «amenazas y lesiones» a un grupo de padres, entrenadores y niños del club Atlético Deportivo Matadero.

Los Valquinta habían encabezado a un grupo de atacantes que amenazó al presidente del club, Nahuel Benvenuto, y a los entrenadores, para impedir el desarrollo de la actividad en la cancha del barrio, un espacio verde.

Además, el padre de uno de los pequeños futbolistas, intentó resistir la interrupción de la actividad y terminó en el hospital porque le sacaron un hombro en la pelea, cuando lo agredió un grupo de boxeadores de la escuela del «Sapo» Valquinta.

BALEÓ A UN SERENO

El mismo Valquinta estuvo encarcelado en 2018 luego de haber sido acusado por balear a un sereno en la reserva municipal Los Caldenes, también en el Matadero. A las pocas horas, mientras permanecía tras las rejas, el gobierno provincial lo dio de baja como responsable de uno de los centros de contención de niños, niñas y adolescentes.

Es que el ex pugilista realizaba esa tarea desde su Escuela de Boxeo del barrio Matadero, pero la denuncia en su contra realizada por Joaquín Llovio, el sereno baleado, precipitó en ese momento la decisión del Centro Cívico. Sin embargo, Valquinta siguió como empleado estatal.

La historia de los Valquinta en el Matadero y en el boxeo tiene una larga lista de antecedentes de violencia con agresiones, golpes y amenazas. También una denuncia por usurpación de la Fundación Wetraché, en septiembre de 2014.

Comentarios

Comentarios