Bartón aseguró que se vacunó “como cualquier pampeano” y calificó de “impresentables” e “innombrables” a dirigentes del PRO

“Hice lo que tiene que hacer cualquier pampeano, porque me anoté para vacunarme y cuando me convocaron, fui, hice la cola y me vacuné. Me anoté en diciembre con un certificado de mi cardiólogo y estoy en los registros de mi hospital, así que no hubo ninguna irregularidad”, aseguró el jefe comunal de Intendente Alvear, Juan Cruz Bartón en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz.

El entrevistado sin nombrarlos, criticó al diputado provincial Eduardo Pepa y al legislador nacional Martín Maquieyra. “La oposición trabaja de oposición, lo entiendo. Pero hay algunos impresentables que me pidieron que dé un paso al costado o algún innombrable que pidió que me suspendan. Es lamentable que Maquieyra me pida que dé un paso al costado”, dijo en un párrafo de la entrevista. ESCUCHE EL AUDIO.

Comentarios

Comentarios