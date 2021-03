Entrenador agredió a un árbitro en un partido amistoso en Santa Rosa

A pocos días de comenzar el Torneo Oficial de la Liga Cultural de fútbol, un árbitro fue agredido por un integrante del cuerpo técnico del Club Domingo Faustino Sarmiento luego del amistoso disputado con La Barranca en Santa Rosa.

El colegiado José Peralta, tras la finalización del partido amistoso de la divisiones juveniles disputado el pasado jueves, fue increpado y golpeado por Omar González, director técnico de la Sub-20 de Sarmiento. «Lamentablemente esta vez me pasó a mí, pero cada tanto tenemos que pasar por estas situaciones», dijo el referí en declaraciones al diario La Arena.

Peralta dirigió el partido de Primera División y luego fue segundo asistente en el partido de Juveniles (Sub 20). «Terminé de dirigir mi partido y todo estaba normal», dijo. Y agregó: «Cuando terminó el segundo partido, en el que fui asistente, nos juntamos con mis compañeros en el medio de la cancha como hacemos tradicionalmente y se acercaron a saludar los jugadores y cuerpos técnicos de ambos clubes».

Hasta ese momento todo parecía indicar que el encuentro preparatorio de cara al torneo de la Primera B de la Liga Cultural terminaba dentro de los estándares normales, pero luego llegó la repudiable y lamentable situación.

LA AGRESIÓN

«En un momento se acercó el técnico de Sarmiento, de los juveniles, y comenzó a increparme. Por un instante pensé que estaba insultando a mi compañero que había sido el árbitro principal de su partido», comentó el árbitro agredido aún sorprendido por la situación.

Según su relato y tal cual quedó asentado en la denuncia, el entrenador González se le acercó y le dijo: ‘Vos no podes amenazar a mis jugadores’.

«En una primera instancia, al pensar que le hablaba a mi compañero que además es muy joven, le pregunté si había hecho algo», declaró el referí, y agregó: «El me dijo que no y ahí me di cuenta que era para mí».

En ese momento Peralta se dio cuenta de que González lo había confundido con otra persona y que, al momento de aclararle su identidad, el agresor le dijo «siempre me haces lo mismo» y le dio un golpe de puño que le provocó lesiones en el rostro.

«Por suerte me pasó a mí y no a mis compañeros que tienen 17 y 19 años que, si les llegaba a pasar ellos, no dirigen nunca más», sostuvo el colegiado.

«Es la primera vez que me pasa y era la primera vez que dirigía a esta persona. Probablemente se confundió pero me agredió», concluyó.

DENUNCIA

El árbitro José Peralta, junto a Paulo Arias, presidente de la agrupación Arbitros Provinciales a la cual pertenece el colegiado, contó que radicó la denuncia en la comisaría sexta contra González por la agresión recibida.

«Me llamó Paulo (Arias) para ver cómo había sido la jornada y le comenté lo que me había pasado. Inmediatamente pasó a buscarme para ir a hacer la denuncia», comentó. «Luego nos derivaron a Sanidad, que está en la Escuela de Policías, para revisarme las lesiones porque el golpe me provocó inflamación y un corte en el labio superior y otro en el inferior», agregó.

«Son situaciones inesperadas», dijo el colegiado y contó que está alerta a lo que pueda pasar con la denuncia en trámite.

Además comentó que no recibió el llamado de los dirigentes de Sarmiento y que ayer a la mañana se enteró del comunicado que emitió la institución en sus redes sociales. «Lo único que puedo decir es que me llamó el preparador físico, que es conocido, para ver cómo estaba», dijo. Y sumó: «Se comunicaron desde La Barranca con Paulo para hacerme llegar todo su apoyo e incluso poner a disposición el recurso humano del club».

«No llegamos a entender muy bien que fue lo que pasó», dijo Peralta. Y agregó: «Fue muy extraño y es una locura porque otra vez tenemos que lamentar una situación como esta».

EL COMUNICADO

El Club Domingo Faustino Sarmiento emitió un comunicado a través de sus redes sociales: «La Comisión Directiva del Club Social y Deportivo Faustino Sarmiento, junto a sus entrenadores, colaboradores y coordinadores trabajan semana a semana para inculcar valores de superación y respeto en sus jugadores».

Y agrega: «estamos muy dolidos por lo sucedido en el partido entre Sarmiento y La Barranca. Repudiamos la violencia en todas sus manifestaciones. Por eso queremos solidarizarnos con el árbitro José Peralta y el Club La Barranca, y comunicar que estamos disponibles para lo que sea necesario».

«Nos comprometemos a tomar las medidas disciplinarias que sean necesarias. Pedimos las disculpas correspondientes», concluye el comunicado oficial.

