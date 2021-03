Escuela de Guardavidas de La Pampa: Los aspirantes finalizaron ejercitaciones en Pehuen Co

El tercer grupo de aspirantes a guardavidas finalizó su semana de trabajo en las playas de Pehuen Có, donde realizaron ejercitaciones en aguas abiertas bajo la supervisión del profesor Sergio Perotti, y la asistencia de un nutrido grupo de profesores, personal de Salud y responsables del área de Deportes de la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo Social.

En esta oportunidad fueron 29 las mujeres y hombres de diversos lugares de La Pampa, que asistieron y se alojaron en la planta de campamento que La Pampa posee en esta localidad balnearia bonaerense.

El director de Políticas Deportivas, Fernando Porlay, informó que actualmente “estamos en la tercera semana de trabajo” con la participación de aspirantes a guardavidas que arribaron desde la sede General Pico, luego de la zona con sede en General Acha y ahora quienes llegaron de la zona perteneciente a Santa Rosa, Toay, Miguel Riglos, Santa Isabel y Victorica.

CUBRIR LA DEMANDA

“Esta prueba de hoy es natación de 3000 metros en aguas abiertas y la materia que están cursando tiene que ver con ejercitaciones en aguas abiertas a cargo del profesor Sergio Pierotti y asistidos por guardavidas de la provincia de La Pampa”, explicó Porlay.

El funcionario comentó que en La Pampa “no tenemos la suficiente cantidad de guardavidas para cubrir toda la población de nuestra Provincia en espejos de agua, ríos, piletas climatizadas y al aire libre teniendo en cuenta que en las épocas de verano hay muchas actividades producto de las colonias de vacaciones y los clubes”.

“No llegamos –continuó- a una veintena de guardavidas que tienen sus papeles en regla y las reválidas por lo que estamos necesitando por lo menos 150 profesionales más para cubrir las actividades básicas”.

El entrevistado sostuvo que hay un prejuicio que porque La Pampa no tiene mar, no debe tener guardavidas. “Eso no es así ya que en gran parte del país no hay mar y tienen guardavidas. Eso es lo que trabajamos mucho con los aspirantes. Además, como provincia tenemos esta planta de campamento donde los chicos y las chicas tienen la posibilidad de estar muy cómodos en cuanto a alojamiento, alimentación, infraestructura como salones para las clases prácticas de RCP y primeros auxilios, talleres, etc. Y eso te da un plus importante ya que trabajar con todos los medios y comodidades hace que las cosas salgan mucho mejor”, destacó.

Agradeció la colaboración del equipo de trabajo del CODES desde hace veinte días. Las delegaciones viajaron con cobertura de Salud, y acompañó las actividades el cuerpo de guardavidas de Pehuen Có y Prefectura.

UN LUJO

Sergio Pierotti es coordinador de la Escuela Provincial de Guardavidas de La Pampa, es docente de la Asociación Mutual de Guardavidas Argentino y Asociados. Y resaltó que la planta de campamento que tiene La Pampa en Pehuen Co “es excelente”. “Es un sitio de lujo para trabajar con mucha comodidad sin tener que preocuparnos por otras cosas y estar siempre concentrado en lo que estamos haciendo y en lo técnico que venimos a desarrollar”, agregó.

