Ley de Seguridad Pública y Ciudadana: «Hay que aggionarse porque teníamos una NJF fuera de época», dijo Di Nápoli

El ministro de Seguridad de La Pampa, Horacio Di Nápoli, aseguró que actualmente era necesario contar con una nueva ley «de la democracia» para la Policía de La Pampa. «Hay que aggiornarse porque cambiaron mucho los tiempos. Teníamos una Norma Jurídica de Facto (NJF) que estaba totalmente fuera de época, porque teníamos que profundizar muchos temas como el género, la diversidad y algunos derechos que no tenía nuestra policía como los adicionales para traslados y alquileres», resaltó Di Nápoli en declaraciones realizadas en Eduardo Castex.

Por su parte, el Jefe de Policía de La Pampa, Héctor Lara, analizó que la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana que ayer envió el gobernador Sergio Ziliotto a la Cámara de Diputados de La Pampa para comenzar con el debate legislativo. «Es una ley muy abarcativa porque en algunas provincias se reformó la organización, y después adaptaron los regímenes propios por separados. Pero acá será una ley de seguridad ciudadana que abarca la organización, el régimen disciplinario, las obligaciones, los derechos, compensaciones, sueldos e incluso abarca la seguridad privada», destacó Lara.

“AGGIORNARSE”

El ministro Di Nápoli consideró que el proyecto de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana fue «muy trabajada» y «contiene 419 artículos». «Un año estuvimos trabajando y se la presentamos al gobernador (Sergio Ziliotto), después se armó otro grupo de trabajo entre asesoras de gobierno, la fiscal de Estado y el ministro de Economía», explicó.

-Di Nápoli, la información oficial permitió obtener algunas precisiones. Este proyecto de ley de la policía de la democracia tiene aspectos importantes porque incluye algunas cuestiones de Derechos Humanos y de Género, que no estaban contempladas en la vieja Norma Jurídica de Facto, planteó el cronista de este diario digital.

-Hay que aggiornarse a estas cosas, porque cambiamos muchos los tiempos. Teníamos una NJFque estaba totalmente fuera de época, porque teníamos que profundizar muchos temas como el género, la diversidad y algunos derechos que no tenía nuestra policía como los adicionales para traslados y alquileres. Tiene 419 artículos.

-Otro tema que pone énfasis en la limitación de la portación de armas para policías involucrados en casos de violencia o en situación de pasiva.

-Ya existe desde enero el retiro de armas por disposición del gobernador Sergio Ziliotto. No se trabajaba en la inmediatez, porque sabemos cuándo tenemos un hecho de violencia de género de un policía, hasta que el Poder Judicial toma una decisión puede pasar un desastre, entonces es muy importante hacer un abordaje desde la policía para retirar el arma. Pero, no solamente en violencia de género, también con los policías que están en abordaje psiquiátrico o están en situación de pasiva. Y nos suceden casos de matrimonios policiales, y nos permite sacar el arma al agresor y la víctima, porque no sabemos que reacciones pueden ocurrir de las partes, para hacer un abordaje psicológico. Nuestra policía tiene que tener un abordaje psicológico permanente porque son seres humanos que trabajan 12 horas diarias, que tienen los mismos problemas familiares que tenemos todos. Y la policía se merece eso porque tiene que estar trabajando bien. La salud mental de nuestra policía es muy importante porque nos cuidan a todos, y deben ser quienes mejor deben estar.

Comentarios

Comentarios