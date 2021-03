El gobierno provincial ya giró más de $ 2 millones para las obras en el basurero municipal de Castex

El Gobierno de La Pampa ya giró poco más de 2 millones de pesos para las refacciones y reacondicionamiento que se están realizando en el Basural Municipal a cielo abierto, ubicado en la zona sur de Eduardo Castex. La Secretaría de Asuntos Municipales giró $ 600 mil en las últimas dos semanas, y también se destinaron $ 250 mil para la compra de un grupo electrógeno para el edificio del Centro Cultural Municipal (CCM) donde funciona el Vacunatorio del hospital, para garantizar la cadena de frío que requieren las vacunas contra Covid-19.

La secretaria de Hacienda y Finanzas municipal, Verónica Curutchet, confirmó que desde Provincia «recibimos $ 300 mil mensuales para la obra del basural a cielo abierto para la construcción de cavas y relleno sanitario». Indicó que los trabajos los realiza una empresa de Santa Rosa, y reveló que previamente se realizó «una licitación hace siete u ocho meses».

Agregó que la empresa transmitió que «los trabajos marchan bien y ahora estarían llegando máquinas para continuar y finalizar la primera parte de la licitación».

«Esta es una obra muy importante y estamos analizando comenzar con el cerramiento del ex edificio de la curtiembre para hacer los depósitos y tratamiento integral de la basura que no se realiza porque no tenemos un espacio donde hacer la separación», dijo.

Aportes económicos

En febrero desde el Gobierno provincial se aportaron $ 300 mil a la comuna, que se sumaron a los $ 1,5 millones que habían arribado previamente para la obra de limpieza y refacción del Basurero Municipal, que está enmarcada en el Programa de Tratamiento Integral de Residuos. En marzo arribaron otros $ 600 mil .

También, ya se realizó un aporte de $ 375.410, del programa Participación Comunitaria, se proyecta concretar una planta de reciclado de aceite vegetal para producir biodiésel para los rodados municipales.

Los aportes de la Secretaría de Asuntos Municipales están destinados para las obras que se ejecutarían en el predio de la zona sur. El objetivo sería que este año se pueda comenzar con la segunda etapa de este proyecto, para avanzar en la separación y destino final de los residuos domiciliarios.

El año pasado se lanzó la campaña «Cada cosa en su lugar», para comenzar con la recolección diferenciada de residuos para reducir la contaminación, con el objetivo futuro de reutilizar la basura generando ingresos económicos.

