UNLPam: Inscriben para una campaña de donación voluntaria de sangre

La Secretaría de Bienestar Universitario (SBU) y el Servicio de Hemoterapia del Hospital Lucio Molas convocaron a la comunidad para la donación voluntaria de sangre que se realizará el miércoles 31, de 7 a 12 horas, Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas (FCEyJ) – Planta Baja – del edificio de la calle Gil 353, en Santa Rosa.

Toda aquella persona que quiera donar sangre tendrá que inscribirse a través de un formulario, y luego en el turno que le será dado acercarse al establecimiento en los horarios preestablecidos.

“Necesitamos contar con la puntualidad y el uso correcto de cubre boca, nariz y mentón durante toda la jornada, la cual se llevará a cabo según protocolos institucionales para la prevención de la transmisión de Covid”, indicaron los organizadores.

CONDICIONES PARA DONAR

Ser mayor de 18 años, concurrir con DNI o Pasaporte, pesar mínimo 50 kg, no estar embarazada ni amamantando, no haber consumido drogas de ningún tipo, no haber tenido relaciones sexuales de riesgo en el último tiempo, no haber recibido transfusiones ni realizado cirugías en el último año, no haberse colocado piercing ni realizado tatuajes en el último año.

Si se ha colocado la vacuna Covid-19 deben haber pasado al menos 15 días para poder ser donante y si tuviera turno para la administración de la misma también debe haber un lapso de 15 días entre la donación y la vacunación.

Si tuviera síntomas compatibles con la Covid 19 ( fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares, vómitos, diarrea, pérdida de olfato y/o gusto) o fuera contacto estrecho de caso sospechoso o confirmado, se ruega no asistir al turno y dar aviso a al teléfono 2954-533578.

ACLARACIONES

Se puede desayunar previa extracción sin consumo de lácteos ni derivados de estos.

Es necesaria la inscripción para contabilizar posibles donantes. Antes de la fecha se los contactará por vía telefónica y/o correo electrónico para la confirmación de concurrencia y horario establecido para su presencia.

El formulario de inscripción está disponible en este link

