El pampeano Capaldo interesa en Europa para integrar una selección Sub 23 que jugará en Tokio 2021

Nicolás Capaldo, Pedro De la Vega y Tomás Badaloni son observados por un ojeador del país europeo. Aún no hubo ningún avance formal.

A pesar de todo lo que se dice y de los vaivenes estructurales, el fútbol argentino sigue siendo foco de atracción. Tal es así que desde Italia hay un ojeador que está siguiendo de cerca a Nicolás Capaldo, Pedro De la Vega y Tomás Badaloni para sumarlos a la Sub 23, reveló TyC Sports.

Los tres ya tienen pasaporte italiano y si aceptan no pueden volver a cambiar de nacionalidad. Por el momento los observan y no hay ninguna gestión formal para avanzar en un ofrecimiento más contundente.

En la Sub 23 se preparan para los Juegos Olímpicos de Tokyo, programados para empezar el 23 de julio de 2021. En principio, Capaldo y De la Vega están en consideración de Fernando Batista, aunque no están convocados para los amistosos que vienen en Japón. El Pepo, incluso, disputó el Mundial Sub 20 de Polonia.

Badaloni aún no tiene experiencia con la albiceleste pero también era del gusto del Bocha, quien ayer confirmó que iba a llamarlo para los dos duelos preparatorios que jugará ante el país asiático pero no llegó la visa para poder viajar.

GIRA POR JAPÓN

El próximo viernes 26 y lunes 29 de marzo, la Selección Argentina Sub 23 disputará dos amistosos ante Japón en condición de visitante, en el marco de la preparación que está llevando a cabo el equipo dirigido por Batista.

Por esta razón, el entrenador ya eligió a los 21 futbolistas que disputarán los encuentros en el país asiático. De la lista, hay solo seis que militan en el fútbol argentino. Joaquín Blázquez (Talleres), Hernán De La Fuente (Vélez), Kevin Mac Allister (Argentinos Juniors), Nazareno Colombo (Estudiantes), Alexander Bernabéi (Lanús), Agustín Urzi (Banfield) y Lucas González (Independiente). Este último se perdería el cruce con Boca por la fecha 7 de la Zona B de la Copa Liga Profesional 2021.

“Desde Godoy Cruz nos pidieron 1 ó 2 días por el tema del post partido (ante River, que se juega mañana) y por eso no se pudo, pero nos hubiera gustado ver a Badaloni en esta citación”, expresó el Bocha en diálogo con Ovación 90.

