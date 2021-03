Reclaman que la DPV construya dársenas en dos accesos de Eduardo Castex

El concejal Omar Rojas (Cambiemos) resaltó la importancia de construir dársenas en la ruta provincial 102, en los accesos de Avenida de las Banderas y Avenida Juan Perón, en la zona norte de Eduardo Castex.

La iniciativa fue aprobada en el Concejo Deliberante de Eduardo Castex (CD), para realizar gestiones ante la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) para concretar el proyecto. Ahora la diputada provincial María Laura Trapaglia (PRO) presentará un proyecto en la Cámara de Diputados de La Pampa para solicitar al organismo gubernamental que se ejecute esta necesaria obra de seguridad vial.

ARGUMENTO

El concejal Rojas solicitó que se construyan las dársenas sobre la ruta provincial 102, argumentando que garantizarán seguridad vial a los conductores que ingresan o salen desde Eduardo Castex por los accesos ubicados en el cardinal norte. “Esta ruta provincial tiene un intenso tránsito porque comunica con la ruta nacional 35 y con las localidades de Conhelo, Rucanelo y Luan Toro”, explicó en Radio DON 101.5 Mhz.

El concejal Rojas dijo que todavía no hay una respuesta a este proyecto. «Es muy peligroso, es insegura esa entrada porque no existe espacio para girar a la izquierda y no hay dársenas de ingreso para poder parar y visualizar si se puede acceder a Eduardo Castex con la seguridad correspondiente”, destacó.

“DEVOLVER LO BRINDADO”

“La parte de obras públicas es la parte que más me gusta trabajar en el Concejo Deliberante y es lo que sé hacer, por eso quiero poder devolver a Eduardo Castex todo lo que me ha brindado”, destacó Rojas.

“Espero continuar impulsando proyectos que reduden en beneficios para los todos los vecinos, como son la nivelación de la calle Gobernador Duval que se llena de agua, la construcción de las dársenas en el ingreso norte de la localidad y la construcción de la empresa de gas que estamos más cerca de concretar”, concluyó.

